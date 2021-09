FCM-forsvar nyder godt af selvforstærkende præstationer

Hvis FC Midtjyllands defensive spillere får en bonus for at holde målet rent, har der været rigeligt med ekstra skillinger på det seneste.

- Vi har en stor tro på egne evner. Det er et godt fundament for at præstere godt defensivt. Vi ved, vi er svære at score imod. Når man har den overbevisning, begynder det taktiske også at komme ind under huden på os.

- Vores afstand har været god, vores pumping (holdets bevægelser frem og tilbage i banen, red.) har været god, og koncentrationen har været på et højt niveau.

- En succesoplevelse avler også flere succesoplevelser, og det er det, vi ser, lyder det fra anføreren.

Selv et keeperskifte har tilsyneladende ikke haft den store betydning for Superligaens førerhold. Erfarne Jonas Lössl har misset en håndfuld kamp med en skade, og i hans fravær har 21-årige Elías Ólafsson grebet chancen i det midtjyske mål.

- Elias er kommet ind på et godt tidspunkt, hvor forsvaret og hele holdet har været i en rigtig god forfatning. Så er det bare markant nemmere at falde ind, og han har leveret, som vi også havde forventet.

- Vi synes, at han er god, og han har så vist sig at være rigtig, rigtig god, siger Erik Sviatchenko.

Kaptajn Sviatchenko udgik selv med problemer i lysken i søndagens superligasejr over Randers, men forventer at spille torsdag aften i udekampen i Portugal.

Han var også en vital del af det FC Midtjylland-hold, der for et år siden huserede på store adresser i Champions League.

De erfaringer er fortsat værdifulde, selv om midtjyderne i år har taget et skridt ned i Europa, forklarer han.

- Tilgangen er egentlig den samme, om vi spiller ude mod Braga eller Liverpool. Vi vil gerne gå ud og spille vores spil og se, om vi kan dominere. Men vi ved også, at det nok ikke bliver i 90 minutter.

- Det bliver måske i en fase af kampen, hvor vi kan presse på. Jeg synes også, at vi i sidste sæson var gode til at have en kompakt defensiv som udgangspunkt og så være en smule mere henholdende offensivt, siger han.

Kampen mellem Braga og FC Midtjylland fløjtes i gang klokken 21.