FCM forlænger med Daniel Høegh frem til 2024

Sportschef Svend Graversen glæder sig over aftalen.

- Vi er rigtig glade for at have forlænget med Høegh. Det er jo en virkelig god case, at han kom til klubben i efteråret på en kort aftale, som han nu har gjort sig fortjent til at forlænge på baggrund af en stærk indsats.

- Høegh er en god leder i truppen - både på og uden for banen. Han har en masse gode værdier, som matcher vores værdier i FC Midtjylland, og han er på den måde en stor inspiration for vores unge spillere, siger Svend Graversen.

Høegh spillede tre kampe i efteråret og markerede sig blandt andet med en god præstation i Champions League. Han var således med, da midtjyderne fik 1-1 på udebane mod italienske Atalanta.

- Det var min klare førsteprioritet at forlænge kontrakten, da jeg kom til klubben. Med den etårige aftale i første omgang kunne begge parter se hinanden an. Der var et godt match, så jeg er glad for, at aftalen nu er gjort lidt mere permanent, lyder det fra Daniel Høegh.

- Jeg føler, at jeg passer rigtig godt ind i truppen og i kulturen i Midtjylland. Derfor har det også været rigtig nemt at gå ind og bidrage, og jeg er sikker på, at den rolle kun bliver større, jo længere jeg er her, og jo mere jeg får spillet.

Høegh fik sit gennembrud i OB, inden han via ophold i FC Basel og Heerenveen havnede i FC Midtjylland.