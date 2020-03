Jesper Hansen har været en stærk sidsteskanse for FCM i denne sæson, og klubben har belønnet ham med en ny kontrakt.

FCM forlænger aftalen med førstemålmanden

Superligaens førerhold, FC Midtjylland, oplyser på sin hjemmeside, at man har forlænget aftalen med klubbens førstemålmand Jesper Hansen frem til sommeren 2022.

Hans oprindelige aftale stod til at udløbe til sommer.

Landsholdsreserven kom til klubben i 2017 efter et ophold i Lyngby.

- Jesper har en meget central rolle på vores hold og ikke mindst for den stærke defensiv, vi råder over, lyder det fra FCM-sportschef Svend Graversen til klubben hjemmeside.

- Samarbejdet med Erik Sviatchenko og Alexander Scholz fungerer fremragende, så selvfølgelig er det glædeligt for os, at vi forlænger med en så rutineret og stærk profil.

Den tidligere FC Nordsjælland-keeper har holdt målet rent i alle tre superligakampe på denne side af årsskiftet. I alt er det blevet til 12 clean sheets for ham i sæsonen, hvor FCM kun har lukket 13 mål ind i 23 kampe.

Det var med til at sikre ham prisen "Det Gyldne Bur" i december, som gives til årets bedste målmand i Superligaen.

Med kontraktudløb til sommer var Jesper Hansen i sin gode ret til at forhandle med andre klubber om et skifte kvit og frit til sommer. Men det havde han ingen intentioner om.

- FC Midtjylland har hele tiden været min første prioritet. Jeg har været her tre år nu, og det er en fantastisk klub at være i, så jeg er selvfølgelig superglad for forlængelsen, siger Jesper Hansen til fcm.dk.

Han lægger ikke skjul på, hvilke målsætninger han har for de kommende år.

- Vores ambition er at vinde titler, og det skal vi opnå noget mere af. Derudover skal vi knække koden i forhold til europæisk fodbold, og det glæder jeg mig til at bidrage til i de kommende år, siger han.

Den snart 35-årige målmand spillede fra 2013 til 2016 i fransk fodbold. Først for Evian og siden for Bastia, inden han skiftede til Lyngby.