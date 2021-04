FCM føler Brøndbys ånde i nakken: Stadig guldfavoritter

Trods nederlaget i Farum er guldtroen stadig stor i den midtjyske lejr.

- Vi jagter det mesterskab, og vi vil gerne vinde, men vi skal også gøre det, og længere er den ikke. Selvfølgelig er vi favoritter, men det vil vi gerne være. Det har vi ikke noget problem med.

- Det handler om at gøre det, og det er der, mit fokus ligger, og så er jeg pisseligeglad med, om vi er favoritter eller kommer fra baghjul. Det handler om at vinde det, og det ligger heldigvis i vores egne hænder lige nu, siger cheftræner Brian Priske.

FCM-træneren ærgrer sig over, at "ulvene" smed en føring mod FCN, og sådanne dumheder kan man ikke tillade sig at begå mange flere af, mener han.

- Det er ikke godt nok, når man hedder Midtjylland og jagter et mesterskab. Så må man ikke lade sådan noget ligge, når man er foran 2-1 i Farum mod et godt hold, men så heller ikke mere end det.

- Det gør, at det er endnu mere tæt, og der er ikke råd til ret mange fejltagelser i de sidste fem kampe, siger Brian Priske.

Forsvarsprofilen Alexander Scholz forventer et tæt parløb med Brøndby, men han erkender, at FCM stadig har favoritværdigheden, selv om han ikke bruger så meget energi på at placere den.

- Det går jeg ikke så meget op i, men objektivt set vandt vi sidste år, og vi fører lige nu, så ja, men det er ikke sådan, at jeg har fornemmelsen af, at vi er kæmpe favoritter.

- Brøndby er rigtig gode og stabile, så jeg forventer, at det bliver helt tæt, spår Scholz.

Netop Brøndby og FCM har FC Nordsjælland nu mødt i de seneste to opgør, og selv om FCN fik bank med 0-3 mod de blågule og altså slog midtjyderne, vil cheftræner Flemming Pedersen fortsat sætte sine penge på, at Brian Priskes tropper vinder guld.

- Det tror jeg stadigvæk, at Midtjylland gør. De har bedre spillere, og så har de stadig et gear mere. Men lad os nu se. Brøndby kan jo gøre mine ord til skamme, og de vil selvfølgelig gøre alt for det, siger Flemming Pedersen.

I 29. spillerunde den 9. maj brager FC Midtjylland og Brøndby sammen i en direkte guldduel på Brøndby Stadion.

Før det møder de henholdsvis FCN og Randers i den kommende runde.