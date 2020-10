Atalanta fejrer her scoringen til 4-0 kort før tid. Alexander Scholz (til højre) og resten af FC Midtjylland-mandskabet havde svært ved at kontrollere Atalantas profilerede offensiv.

FCM fik italiensk lektion i efterårsregnen

På en drivvåd hjemmebane fik FC Midtjylland lov til at føle, hvor effektivt og kynisk et europæisk tophold kan være. Et 0-4-nederlag blev det til mod Atalanta.

Det norditalienske mandskab Atalanta stod bag lektionen, der blev udført i silende regnvejr over et affolket MCH Arena i Herning. Opgøret endte med en overbevisende 4-0-sejr til gæsterne.

