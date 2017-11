FCM får russiske klask i Champions League

Dermed får midtjyderne blot to point med over i hovedrunden, og det kan blive en hård opgave at nå kvartfinalerne.

Rostov-Don og de forsvarende CL-mestre fra Györ tager hver fire point med videre til hovedrunden, hvor der venter tre gruppekampe mod CSM Bucuresti, RK Krim og Nykøbing Falster.

I lørdagens kamp havde danskerne svært ved at bryde igennem Rostov-Dons defensiv.

Allerede ved pausen var de fysiske stærkere russere foran med 15-7.

FCM-træner Kristian Kristensen forsøgte i sine timeouts at få sine spillere op i gear, men midtjyderne måtte sande, at de på alle måder var oppe imod et klassehold.

Efter pausen udbyggede russerne føringen, inden de tog en ordentlig slapper i syv minutter uden at score.

For en måned siden vandt FCM hjemmekampen mod Rostov-Don, og det er årsagen til, at holdet tager to point med videre til hovedrunden.

Søndag bliver det afgjort, hvor mange point Nykøbing Falster tager med over i hovedrunden. Nykøbing møder på hjemmebane RK Krim.