FCM får ørerne i italiensk målmaskine i drivvåd CL-debut

Det norditalienske mandskab, der er blevet nummer tre de seneste to sæsoner i Serie A, sejrede efter scoringer af Duván Zapata, Alejandro Gómez, Luis Muriel og Aleksei Miranchuk.

Det var på forhånd ventet, at FCM ville få det svært i onsdagens opgør.

Atalanta er kendt som et sprudlende og målfarligt hold, og det scorede også flest mål af alle Serie A-hold i den seneste sæson. Hele 98 mål blev det til.

Alligevel fik de danske mestre faktisk en fin start på opgøret. De sad på spillet de første ti minutters tid, og Atalanta holdt sig nogenlunde i ro.

En tung regn havde silet ned over Herning hele dagen og gjort midtjydernes veltrimmede græsplæne drivvåd. Indledningsvist lignede det et meget hurtigt underlag, men banen blev gradvist tungere og mere sjappet.

Italienerne fik arbejdet sig mere og mere ind i opgøret, og efter et kvarters spil var den colombianske spydspids Duvan Zapata tæt på at bringe Atalanta foran. Stolpen reddede dog hjemmeholdet for en stund.

Efter cirka 25 minutters spil var Zapata igen tæt på, men en flot redning af Jesper Hansen helt nede ved den regnvåde jord holdt forsøget væk.

Kort efter gik det dog galt for midtjyderne. Igen var det Zapata, der pludselig fik en stor chance, og denne gang svigtede han ikke. 1-0 til gæsterne.

På det tidspunkt var det tydeligt, at den offensive, italienske maskine for alvor var ved at komme i omdrejninger.

Alligevel var det faktisk FCM, der små ti minutter senere burde have udlignet.

Først havde Anders Dreyer et godt forsøg, som blev reddet, og på det efterfølgende hjørnespark havde Frank Onyeka et helt åbent hovedstød, som han slet ikke fik ram på og sendte forbi Atalantas mål.

I stedet viste Atalanta-stjernen Alejandro Gómez klassen i den anden ende, da han uden for feltet klappede bolden ind til 2-0.

Det blev også til 3-0 inden pausen, da Jesper Hansen halvklarede et skud fra Zapata, som siden blev fulgt op af landsmanden Luis Muriel.

Anden halvleg var en mere jævnbyrdig affære.

Atalanta, der ellers plejer at fortsætte sin måljagt helt indtil slutfløjt, virkede til at have skruet en anelse ned for tempoet.

Samtidig kom FCM bedre med, og brasilianske Evander, der blev skiftet ind efter en times spil, havde et par gode aktioner.

Det lykkedes dog ikke for FCM at komme på tavlen, og kort før tid lukkede og slukkede Aleksei Miranchuk med en følt afslutning over Jesper Hansen.

Dermed fik midtjyderne i den grad at føle, hvordan det er at møde et yderst effektivt mandskab fra den øverste europæiske hylde.

FCM's næste opgave i Champions League er ude mod Liverpool 27. oktober.