FCM er tilbage på mesterskabssporet med sejr i Farum

FC Midtjylland revancherede søndag seneste rundes overraskende nederlag til AC Horsens ved at slå FC Nordsjælland med 1-0 i Farum.

De tre point betyder, at midtjyderne åbner mesterskabsspillet med ni points forspring til FC København på andenpladsen.

Med nederlaget mister FC Nordsjælland et skridt i kampen om bronzemedaljerne og træder derfor ind i mesterskabsspillet på en foreløbig femteplads.

Inden kampen knælede begge mandskaber for at vise deres støtte til Black Lives Matter-bevægelsen.

FC Midtjylland tog initiativet fra kampens start og pressede højt, hvilket gjorde det svært for FCN at få det velkendte kombinationsspil til at flyde.

Midtvejs i første halvleg fik Sory Kaba en gigantisk mulighed alene med Nicolai Larsen, men FCN-keeperen forhindrede et føringsmål til gæsterne med en flot redning.

FC Midtjyllands tryk gav pote i første halvlegs sidste minut.

Alexander Scholz satte et flot FCM-angreb op, der havnede for fødderne af Sory Kaba, og så sikrede den store angriber en fortjent pauseføring til udeholdet.

Anden halvleg fortsatte i et højt tempo med et par fine muligheder i begge ender, men den afgørende skarphed manglede gang på gang.

FCN kom bedre med efter pausen, men chancerne for et comeback blev forværret markant i det 82. minut, da Ulrik Yttergård Jenssen fik sit andet gule kort og dermed blev udvist.

Gæsterne kørte en smal, men uhyre vigtig sejr i land, og derfor må FC Nordsjælland sande, at komplekset mod FCM fortsætter.

Således har FCN ikke besejret ulvene i de seneste 12 indbyrdes opgør.