FCM er opmærksom på mulig flytning af storkamp

Først meldte Liverpool Echo om en forestående flytning væk fra Herning af FC Midtjyllands storkamp mod Liverpool i Champions League den 9. december.

Og onsdag meldte Daily Mail, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) opererer med Dortmunds Signal Iduna Park som nødplan.

Det kan FCM ikke bekræfte, men presseansvarlig Mads Hviid Jakobsen siger, at klubben selvfølgelig følger situationen i forhold til coronaprotokollerne.

- Der er intet odiøst i, at der bliver opereret med et andet spillested, når nationale lovgivninger kan gøre det udfordrende for et hold at deltage i kampen.

- Der er som sådan ikke noget nyt, intet er besluttet. Men det er klart, at vi holder øje, når nu de engelske restriktioner er, som de er. Men lad os nu se, hvad der sker den 3. december, hvor de engelske myndigheder revurderer dem, siger Mads Hviid Jakobsen.

Indtil der kommer en anden melding, regner klubben med, at storkampen skal spilles i Herning.

Håbet er, at England kan ændre karantænereglerne ved hjemrejse fra Danmark, efter der er kommet styr på minksituationen i Nordjylland.

- Det er i dette tilfælde kommet på tale, fordi de engelske myndigheder har indført retningslinjer, der gør, at man skal i karantæne, når man kommer hjem.

- Det så vi senest med landsholdet, og det gik jo meget godt, for de syv landsholdsspillere fra engelske klubber fik en særaftale fra at skulle i karantæne. Og det er vel en lignende, Liverpool i givet fald skal have, siger Mads Hviid Jakobsen.

- Grunden til karantænereglerne er jo minksituationen i Nordjylland, og den er der taget hånd om nationalt.

Efterfølgende meddelte Sundheds- og Ældreministeriet torsdag i en pressemeddelelse, at de fleste restriktioner i Nordjylland bliver lempet.

Kollektiv trafik og kultur- og fritidsliv kan åbne fredag, mens restriktioner for dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser lempes mandag.

Før hjemmekampen mod Liverpool skal FCM i Champions League spille to gruppekampe. Der 25. november ude mod Ajax og den 1. december ude mod Atalanta.