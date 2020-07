FCM drømmer om Champions League: Vi står bedre rustet

Det helt store mål er nu at komme i et europæisk gruppespil, og anfører Erik Sviatchenko drømmer om det fineste selskab.

- Jeg har ét mål nu, og det er at komme i Champions League med FC Midtjylland. Jeg ved godt, at chancerne er små, men hvorfor skulle vi ikke tro på det? Vi skal jo starte et eller andet sted, siger Sviatchenko.

FC Midtjylland har ikke været kendt for at præstere uden for landets grænser, men Erik Sviatchenko tror på, at det ændrer sig efter sommerferien.

- Vurderet ud fra denne sæson synes jeg, at vi står bedre rustet. Vi præsterede, da vi virkelig skulle, vi lukkede kampene ned og tillod få chancer imod os. Vi har været bæredygtige, og det skinner forhåbentlig også igennem, når vi spiller i Europa.

- Vores spillestil passer bedre til de kampe, hvor vi har været lidt for åbne andre år, siger FCM-anføreren.

FCM har været bundsolide defensivt, og cheftræner Brian Priske tror på, at det er nøglen til europæisk succes.

- Jeg synes, vi står godt, og det ændrer de seneste fire kampe ikke noget på, siger Priske med henvisning til, at FCM er faldet en del i niveau, efter at guldet blev sikret.

- Vi er fortjente danske mestre og har vist, at vi har basen til at kunne spille nogle store kampe, og det tror jeg også på, at vi kan i Europa. Jeg er fortrøstningsfuld, siger cheftræneren.

Søndag aften afrundede FCM sæsonen med at tabe 1-2 til AaB, og nordjydernes cheftræner har stor ros tilovers for de nykårede mestre.

- Man siger jo, at en god defensiv vinder mesterskaber, og FC Midtjylland har haft en fantastisk defensiv. Det er derfor, at de fuldt fortjent kan fejre mesterskabet nu, siger Jacob Friis.

FC Midtjyllands hidtil eneste europæiske gruppespil var i 2015-16, hvor klubben var i Europa League.