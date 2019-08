FCM-direktør håber at gøre Priske til permanent træner

Direktør i FC Midtjylland Claus Steinlein og sportschef Svend Graversen var ikke i tvivl om, hvem afløseren skulle være, da klubbens cheftræner, Kenneth Andersen, søndag fortalte, at han ikke længere havde lyst til at være i jobbet.

Allerede efter nederlaget i Europa League-kvalifikationen til skotske Rangers luftede træneren tanken om at trække sig, og efter yderligere betænkningstid kom han frem til sin endelige beslutning.

Den præsenterede han for sine overordnede efter 1-1-kampen mod Hobro søndag. Det fortæller Claus Steinlein på et pressemøde mandag.

- Vi var slet ikke i tvivl og tog fat i Brian Priske (assistenttræner, red.). Aftalen er, at han står i spidsen for FC Midtjylland frem til jul, siger Claus Steinlein.

Derefter er det planen, at klubben vil præsentere en permanent cheftræner.

- Samtidig (med at Priske tiltræder, red.) leder vi efter en ekstern kandidat, for vi vil have den bedste træner til FC Midtjylland. Det kan lige så godt blive Priske. Vi tror på, at han har kvaliteterne.

- Nu skal han bevise, at han kan stå i spidsen for FC Midtjylland og få det til at fungere. Når vi mødes igen til pressemøde til jul, håber jeg, at han bliver permanent træner, siger Steinlein.

FCM skiftede senest ud på trænerposten i oktober sidste år, da mestertræner Jess Thorup blev løst fra sin kontrakt øjeblikkeligt, efter at han fik et tilbud fra belgiske Gent.

Dengang valgte FCM at kigge i egne række for at finde afløseren, og det gør man altså gerne igen.

- Priske har været i klubben i mange år, han kender klubben og ved, hvordan den fungerer. I FC Midtjylland vil vi allerhelst rekruttere indefra, pointerer FCM-direktøren.

Brian Priske skal første gang stå i spidsen for FC Midtjylland i udekampen på søndag mod Sønderjyske.