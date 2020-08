FCM-direktør afviser at have budt på Sisto

Fodboldspilleren Pione Sisto er for dyr til at være aktuel for FC Midtjylland.

Det siger Claus Steinlein, direktør for FCM, til B.T.

- Vi har ikke budt på ham, siger Steinlein til avisen.

Torsdag fortalte Celta Vigos præsident, Carlos Mourinho, at den spanske klub har modtaget et bud på Sisto, og at det er op til danskeren, om han vil afsted.