FCM-direktør: Kamp mod Young Boys er årets vigtigste

Det er et faktum for FC Midtjylland, når klubben onsdag aften går på banen til kampen mod Young Boys i Champions League-kvalifikationens tredje runde.

Det gør opgøret til årets vigtigste for klubben, mener FCM-direktør Claus Steinlein.

- Det sjove er jo, at kampen i Bulgarien var den vigtigste. Nu er det den her, der er den vigtigste. Det er altid den næste kamp, men selvfølgelig er det årets vigtigste, fordi den kan sikre et gruppespil, siger han.

Vinder FC Midtjylland, er det danske mesterhold klar til playoffrunden, som er sidste stop før Champions League-gruppespillet. Et nederlag her vil sende herningenserne i Europa League-gruppespillet som trøstpræmie.

Tabes kampen mod Young Boys, venter der midtjyderne en playoffduel om en plads i Europa League-gruppespillet.

Både på kort og lang sigt kan betydningen af onsdagens kamp ikke undervurderes, mener Steinlein.

- For det første spiller vi om 200 millioner kroner, hvis vi kan vinde den her og næste runde. Det ville give en tryghed i, at vi kommer i mål med det her års og næste års regnskab.

- Og for det andet så er det det her, vi træner for og har forsøgt at få en masse erfaring inden for. Vi skal bevise over for os selv og vores region, at nu er vi klar til at hoppe ind i Champions League-gruppespillet, siger han.

Om kampen ender med en sejr eller et nederlag, kan få direkte betydning for, hvordan truppen ser ud i resten af efteråret.

- Kommer vi i Champions League-gruppespillet, kan det være, at man kan supplere truppen med en enkelt spiller.

- Det kan også være, at vi lejer en mere, end vi ellers havde tænkt. Med et gruppespil i efteråret bliver det et hæsblæsende efterår. Det hele bliver komprimeret sammen med ekstra mange kampe frem til 20. december, siger Steinlein.

Med årets vigtigste kamp lige om hjørnet hvilet et stort pres på skuldrene af spillerne i FC Midtjyllands trup.

Men det lever de fint med, fastslår anfører Erik Sviatchenko.

- Det er et helt naturligt element, når vi gerne vil spille med der, hvor det er sjovest. Derved kommer der selvfølgelig også et pres på vores skuldre i den forstand, at vi skal ud og præstere og levere, siger han.

FC Midtjylland stod for det første pres, da holdet i august tog til Bulgarien og besejrede Ludogorets i en svær udekamp.

Den kamp viste, at midtjydernes spilkoncept også fungerer mod modstandere fra en høj europæisk hylde, mener kaptajnen.

- Vi tror på tingene, og da vi spillede i turneringen mod Ludogorets på udebane, gjorde vi det rigtig fint. Jeg forventer, at vi møder et hold, der er et niveau over, men forhåbentlig kan vi alle sammen løfte os til det niveau, siger han.

Kvalifikationskampen spilles på MCH Arena i Herning klokken 20.30 onsdag aften.