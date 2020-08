FC Midtjylland vandt tidligere på sommeren det danske mesterskab for tredje gang. (Arkivfoto)

FCM-chef ærgrer sig over manglende hjemmebanefordel

Om det bliver Buducnost Podgorica (Montenegro) eller Ludogorets (Bulgarien), som FC Midtjylland skal møde i anden runde af kvalifikationen til Champions League, vides endnu ikke.

Til gengæld står det klart, at kampen spilles på udebane, og det ærgrer FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen.

- Vi havde naturligvis håbet på og foretrukket en hjemmekamp i Herning. En udekamp i Østeuropa betyder, at der - hvad enten, vi skal møde Buducnost eller Ludogorets - kommer mange ubekendte faktorer i spil. Både sportsligt og administrativt, siger sportschefen til Herning Folkeblad.

FC Midtjylland skal klare sig igennem tre runder for at blive klar til gruppespillet i Champions League. Kampene i anden- og tredje kvalifikationsrunde afgøres over én kamp, mens holdene i playoffrunden mødes ude og hjemme.

Svend Graversen ser bedst chancer for at nå videre i turneringen ved at møde Buducnost Podgorica.

- Det er klart, at vi sportsligt håber mest på en tur til Montenegro. Men vi forholder os til, at vi kan møde to forskellige modstandere. Så vi forbereder os så grundigt, vi overhovedet kan på både Ludogorets og Buducnost, siger han.

Mens FCM begynder sin europæiske sæson på udebane, tager AGF hul på jagten på et Europa League-gruppespil hjemme i Aarhus.

Her kommer finske Honka Espoo på besøg i første kvalifikationsrunde.

AGF-anfører Niklas Backman er optimistisk på aarhusianernes vegne, selv om coronarestriktionerne forhindrer klubben i at invitere fans på stadion.

- Vi er stærke hjemme i Aarhus og det er rart, at vi ikke skal ud at rejse. Så det er selvfølgelig glædeligt, at vi starter hjemme i Ceres Park - også selv om vi desværre må undvære fansene. Men vi ved, at de bakker os op hjemmefra, og hvor de ellers ser kampen, siger svenskeren til AGF's hjemmeside.

Sønderjyske og FC København indtræder første senere i kvalifikationen.