FCM-boss: Premier League-oprykning er stor fordel for FCM

- Det er en stor fordel for Midtjylland, hvis Brentford kommer i Premier League. Det gør, at Matthew får et meget mere solidt fundament at stå på, fordi du lige pludselig får en milliard ind i tv-penge, siger Ankersen efter torsdagens 3-1-sejr over FCK.

- Det er ikke sådan, at der kommer en blankocheck på 100 millioner til Herning. Men det er en god ting, for det gør, at vi måske kan tage lidt flere risici og måske ikke skal lave profit i transfervinduet.

- Det gør, at vi kan holde på spillerne lidt længere. Så det er grundlæggende en god ting. Hvis man holder med Midtjylland, skal man håbe, at Brentford kommer i Premier League, siger Rasmus Ankersen.

Ellers er udgangspunktet, at FC Midtjylland skal komme ud af de fleste transfervinduer med profit, fastslår han. Også i det kommende vindue, hvor han ikke planer om den store udskiftning.

- Vi skal ikke ud og købe fem-seks spillere til holdet. Hvis vi skal noget, skal vi hente en til to stærke spillere til toppen og ellers fastholde stammen på holdet, siger bestyrelsesformanden.

FC Midtjylland har scoret 53 mål og blot lukket 20 ind i 32 kampe. Det er offensiven, der skal forstærkes, mener Ankersen.

- Vi har været rigtig stærke defensivt. Det har været fundamentet for mesterskabet. Og i nogle kampe har vi ikke været stærke nok offensivt. Hvis vi skal gøre noget, så er det dér.

- Det er ikke meget, vi kunne skyde med fra bænken i dag (torsdag, red.) heller. Det er offensivt, vi skal forstærke os, hvis det er, siger han.

Mod FCK kom Lasse Vibe og Ronnie Schwartz ind fra bænken, mens Sory Kaba startede alene på toppen.

FCM-direktør Claus Steinlein mener ikke, at der skal ske den store udskiftning i truppen, før holdet kan spille sig i et europæisk gruppespil, som er klubbens næste store mål.

- Der er en masse forbedringsmuligheder, og det her hold behøver ikke at krydres med ret meget, for det er klar til at spille os i et europæisk gruppespil, siger Claus Steinlein.