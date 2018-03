FCM-boss: Historisk stærk topduel er godt for Superligaen

De to klubbers samlede pointhøst på 106 point efter 23 spillerunder overgår Brøndby og FC Københavns samlede pointhøst på 104 point efter 23 runder i 2008/09-sæsonen.

- Det er to stærke hold, som er fulde af selvtillid. Normalt kan man tillade sig at smide lidt point, når man har været inde i en stærk stime, men det kan vi slet ikke nu.

- Konkurrencen er knivskarp, og det er fedt. FC Nordsjælland er også godt med på tredjepladsen, så vi har tre hold, der virkelig gør det godt, og det er godt for Superligaen og produktet, siger FCM-direktør Claus Steinlein.

Brøndbys sportsdirektør Troels Bech mener, statistikken tyder på styrke, men han har også forbehold.

- Kvalitet kræver stabilitet. Og både vi og FCM har vist en utrolig høj stabilitet i sæson.

- Det er et vidnesbyrd om et meget højt niveau hos begge hold. Men det er også et øjebliksbillede.

- Vi skal ikke lade os forføre at stillingen efter 23 runder af sæsonen. Man bliver jo ikke mestre efter 23 kampe, siger Troels Bech og fortsætter:

- Men det er nogle meget flotte tilløb, vi har lavet. Og så skal man ikke glemme FC Nordsjælland, der også gør det fremragende.

- Noget tyder på, at der er medvind på flere cykelstier på samme tid, siger han.

Bech mener, at der skal europæisk succes til, inden man for alvor kan konkludere noget om duoens styrke.

- Vi bliver først klogere, når vi har været ude og måle os med holdene i Europa.

- Hverken vi eller FCM er kommet så langt som håbet i Europa i de seneste år, og det er trods alt også her, man skal måle Superligaens top på, om den er stærk eller ej, siger Bech.

Claus Steinlein spår, at både Brøndby og FCM forbliver tophold på sigt, men også de detroniserede mestre fra FC København skal regnes med i den ligning, mener han.

- Vi vidste godt, at FCK skulle til at bygge noget nyt op, og at det ville koste for dem i denne sæson. Men alle er vist overrasket over, at de er faldet så meget igennem.

- Jeg er dog sikker på, at vi også i næste sæson vil se både os, Brøndby og FCK i toppen, for alle tre har gang i spændende projekter med deres hold, siger Steinlein.

Brøndbys 53 point er en tangering af klubbens højeste pointantal efter 23 runder i Superligaen. Man skal dog helt tilbage i 1997/98-sæsonen for at finde en tilsvarende pointhøst.

En sæson, som i øvrigt endte med et mesterskab til de blågule.