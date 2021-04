FCM-bomber: Ingen kan nå vores topniveau

Sidste sæsons mestre er dermed godt på vej til at genvinde mesterskabet, og med bare seks kampe tilbage ladet det ud til, at meget skal gå galt, hvis guldet skal glippe for midtjyderne.

Især når man ser på holdets kamp torsdag, hvor FCK med 4-1 blev ydmyget både resultatmæssigt, men så sandelig også spillemæssigt på MCH Arena.

Det niveau, FCM ramte torsdag, tror profilen Anders Dreyer da heller ikke, at nogen af de andre superligahold kan komme i nærheden af.

- Ingen af de andre hold kan spille på det her niveau, som vi gjorde mod FCK.

- Når vi rammer det niveau, er vi modbydelige at spille mod, og så er der ingen tvivl om, at vi kan slå de fleste, siger Dreyer, som scorede en kanonkasse til 2-0 i midtjydernes sejr over FCK.

FCM-træner Brian Priske vil modsat Dreyer ikke konkludere, hvorvidt niveauet mod FCK var Superligaens højeste, men han erkender, at det var meget stærkt.

- Brøndby og FCK har vist, at de kan ramme et rigtig højt niveau, så jeg vil ikke vurdere, om den her præstation var den stærkeste.

- Der er dog ingen tvivl om, at de andre hold skal stå tidligt op for at matche os, men overordnet handler det for os om at levere hver evigt eneste gang, og det er også der, vores fokus skal lægge, siger han.

FCK-træner Jess Thorup er heller ikke for fin til at rose FCM's flotte præstation torsdag.

- Man må bare tage hatten af for modstanderens præstation. FCM leverede en klassekamp, selv om to af målene ikke sker hver dag, så blev vi overmatchet på mange andre parametre også.

- Vi må bare respektere, når en modstander gjorde det bedre, end vi gjorde, siger han efter sit holds 1-4-nederlag.