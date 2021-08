22-årige Marrony blev præsenteret for FC Midtjyllands fans umiddelbart før 3-0-sejren over Silkeborg fredag aften.

FCM betaler op til 56 millioner kroner for brasilianer

FC Midtjylland betaler nu og her 22 millioner kroner for Marrony, men prisen kan stige markant.

FC Midtjylland gennemførte fredag et usædvanligt stort indkøb, hvis man måler ud fra de priser, som klubberne i Superligaen normalt køber spillere for.

Det skete, da klubben købte brasilianeren Marrony af Atlético Mineiro.

På sin hjemmeside har den brasilianske klub således afsløret FC Midtjyllands pris på den 22-årige angriber, og den kan blive op til 56 millioner kroner.

Nu og her betaler FCM godt 22 millioner kroner for Marrony, og næste sommer skal yderligere 11 millioner kroner af sted fra Danmark til Brasilien, skriver Atlético Mineiro.

Derudover skal FCM betale 7,4 millioner kroner hver sommer i de kommende tre år, hvis Marrony får mindst 50 procent af spilletid i de respektive sæsoner.

I alt giver det en pris på 7,5 millioner euro - eller lige knap 56 millioner kroner.

Derudover har Atlético Mineiro sikkert sig en videresalgsklausul. Hvis FCM sælger Marrony for mere 33,5 millioner kroner i fremtiden, skal den brasilianske klub have 10 procent af det overskydende beløb.

FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, medgiver, at klubben har fået større økonomiske muskler efter blandt andet sidste sæsons Champions League-gruppespil.

- Handlen er et bevis på, at vi handler på en højere hylde, men det er også et bevis på, at vi er interessant for en højere hylde af spillere, sagde Graversen efter FCM's 3-0-sejr over Silkeborg fredag.

Marrony har lavet en femårig kontrakt med FC Midtjylland. Han nåede at bidrage med 11 mål i 62 kampe for Atlético Mineiro, hvor han hovedsageligt spillede som spidsangriber eller kantspiller.

FC Midtjylland tabte til hollandske PSV Eindhoven i denne sæsons kvalifikation til Champions League. Derfor deltager klubben i stedet i Europa Leagues gruppespil i efteråret.