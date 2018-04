FCM-assistent plaget af hovedpine efter karrierestop

I et interview med Herning Folkeblad fortæller den tidligere topspiller, at han to år efter sit karrierestop lever med konsekvenserne fra to hjernerystelser og adskillige slag i hovedet.

Den 35-årige FCM-assistent får blandt andet hovedpine, hvis der sker for meget omkring ham. Han bliver også køresyg, hvis han ikke selv sidder bag rattet, når han kører bil.

- Jeg er glad for, at der generelt set er kommet mere opmærksomhed på hovedskader inden for fodbold.

- Jeg er sluppet billigt i forhold til andre, men det er et alvorligt emne, som kan være vanskeligt at tale om. Og ikke mindst at forklare til folk, der ikke selv har haft en hjernerystelse. Eller har oplevet konsekvenserne.

- Det er jo ikke som at brække et ben, siger Kristian Bach Bak til Herning Folkeblad.

FCM-assistenten indstillede karrieren for to år siden, og han er i dag en del af trænerteamet under cheftræner Jess Thorup.

Bach Bak spillede hele sin karriere i FCM med undtagelse af en afstikker på tre år til Heerenveen i hollandsk fodbold.