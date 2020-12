FCM-anfører så en flok frustrerede Liverpool-spillere

På trods af et tidligt mål af Mohamed Salah var Liverpool på hælene i kampen mod FC Midtjylland onsdag aften.

FCM-anfører Erik Sviatchenko mærkede tydeligt overtaget inde på banen efter pausen.

- Vi har en udholdenhed i truppen og føler, at vi kan køre på. Vi følte ikke på noget tidspunkt, at vi var trætte, siger han på pressemødet efter kampen.

- De havde problemer. Selv om de er verdensstjerner, følte de sig stressede af, at vi kom flyvende.

- De virkede en lille smule frustrerede, og vi havde en følelse af, at der var mere end det ene mål, vi scorede på straffespark.

- Havde vi lige den der snert af koldblodighed, hvor man lige lægger den perfekt til side eller afslutter lidt hurtigere, så havde vi også scoret flere mål, siger Erik Sviatchenko.

Et tidligt mål af Liverpool endte dog med at forpurre midtjydernes håb om den første sejr i den prestigefyldte turnering.

Der var ikke engang spillet et minut, da Mohamed Salah opsnappede en dårlig aflevering fra Alexander Scholz og scorede til 1-0.

Kampens begyndelse mindede om Ajax-kampen, hvor midtjyderne også kom bagud i første minut.

- Det var ikke lige sådan, vi havde skrevet, at det skulle blive. Fodbold er små detaljer, og her var den ikke lige helt afstemt, siger kaptajnen.

- Vi løftede os og kæmpede os ind i kampen. Selv om det ikke lige blev en kamp på vores præmisser, gik vi til pausen med en følelse af, at der var noget i luften.

- Det synes jeg, at vi viste i anden halvleg, hvor vi slap håndbremsen og kørte derudaf. Vi havde ikke noget at tabe, og vi havde fortjent at vinde kampen, lyder det fra Erik Sviatchenko.

FC Midtjyllands mål blev scoret på straffespark af Alexander Scholz.

Holdet slutter på sidstepladsen i sin gruppe med to point.