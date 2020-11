FCM-anfører om førsteplads: Holdet er modnet

Det mener i hvert fald holdets anfører, Erik Sviatchenko. Han sagde efter midtjydernes 2-1-sejr over AGF i Aarhus, at nøglen til holdets succes i Superligaen i høj grad skyldes modenhed.

Succesen kommer i takt med, at holdet også spiller europæisk som det eneste danske hold. Det betyder, at FCM spiller markant flere kampe end de andre superligamandskaber i et sammenpresset efterårskampprogram.

Indtil videre har det dog ikke betydet det store for det forsvarende mesterhold, der efter ni spillerunder og søndagens sejr indtager førstepladsen i landets bedste række. Det er Sviatchenko glad for.

- Jeg tror bare, at vi er blevet modnet over lang tid. Vi står her i en fantastisk forfatning og med en god trup, selv om vi har skiftet meget ud.

- Det var vigtigt at se, at når nye spillere kom ind, så gjorde de det godt. Det er jeg glad for, at vi så mod AGF, siger FCM-anføreren.

Sidst holdet skulle forsøge at orkestrere Superligaen sammen med en europæisk turnering var tilbage i 2015. Den oplevelse har man lært af på heden, mener han.

- Vi har jo ikke spillet i Champions League før, men vi har spillet i Europa League. Dengang spillede vi mange kampe i Superligaen uden at få point.

- Vi har lært af historien, og vi vil vinde ligaen. Det er førsteprioritet, og det var dejligt at se, at vi også lykkedes med at vinde en grim kamp her mod AGF, konstaterer Sviatchenko.

Mange FCM'ere var dog ikke en del af holdet i 2015 som Sviatchenko, og derfor føler træner Brian Priske ikke, at klubbens tidligere erfaringer har den store betydning.

- Det er første gang, jeg står i det. Det er første gang, at mange af spillerne står i det.

- At mange vil kigge fem år tilbage og sammenligne det her hold, med det der spillede Europa League dengang, er fair. Det vil jeg dog ikke.

- Jeg har gjort mig nogle erfaringer, som jeg har følt ville være de rigtige. Det er lykkedes, og derfor er jeg godt tilfreds, lyder det fra mestertræneren.

Næste opgave for FCM er på onsdag i Amsterdam mod Ajax, hvor holdet skal jagte det første Champions League-point i klubbens historie.