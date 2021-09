FCM-anfører godkender europæisk indsats trods pointtab

- Præstationen i sig selv var et pejlemærke om, at vi er kommet langt i forhold til at spille kampe i Europa. Vi ser stærke ud, og vi skal vinde de her kampe, men det kommer.

- Jeg synes, at det var en god europæisk præstation, ud over at det skulle have været en sejr. Det næstbedste er uafgjort, og på hjemmebane skal vi i hvert fald ikke tabe vores kampe, siger Sviatchenko.

FCM var på forhånd spået fine chancer mod de bulgarske gæster, og midtjyderne dominerede store dele af opgøret hjemme på MCH Arena.

Cheftræner Bo Henriksen er kendt for at få sit mandskab til at spille med power og attitude, og den del af spillet var han tilfreds med torsdag aften.

- Det er meget tydeligt for enhver, at vi gjorde det rigtig fint, og vi havde et fantastisk udtryk. Vi burde også vinde den her fodboldkamp uden problemer.

- Hvis vi havde været heldige med at få et kryds, så ville jeg måske have været irriteret og frustreret, men vi var voldsomt uheldige med ikke at vinde denne fodboldkamp.

- Alt andet end vores udtryk og performance er jo bare indicier og alt muligt andet, så det kan vi ikke bruge til noget, siger træneren.

29-årige Sviatchenko tilskriver ikke det ene point den store betydning for gruppespillets videre forløb, men han mener, at flere præstationer som den mod Ludogorets kan være med til at sende holdet i knockoutfasen.

- Ambitionen er, at vi skal repræsentere FC Midtjylland på den bedste vis, og det synes jeg, vi gjorde.

- Det næste er at gå videre på dansk fodbolds vegne, og vi ved, at det er sådan nogle præstationer, som gør, at vi kan det.

I næste spillerunde skal FCM en tur til Portugal og møde S.C. Braga, som tabte 1-2 til Røde Stjerne.