FCM-anfører efter pokalexit: Drøm brast på værste vis

Superligaens tophold, FC Midtjylland, satte et godt udgangspunkt over styr og er ude af pokalturneringen efter et 1-3-nederlag til Sønderjyske i semifinalen.

- Det er en gigantisk skuffelse. Det er en drøm, som man har haft i lang tid om at kunne få fat i "the double", og den brast så lige på værste vis.

- Vi havde et fantastisk udgangspunkt, og det hvilede vi for meget i, og så glemte vi at spille fodbold, siger FCM-anfører Erik Sviatchenko.

Også hos kollegaen i det centrale forsvar var skuffelsen til at få øje på.

- Jeg er sindssygt skuffet over resultatet, og præstationen var dårlig, siger Alexander Scholz, som mener, at resultatet var helt fortjent.

- Det er fuldt fortjent, at vi ryger ud. Med den indsats, som vi lægger for dagen, kan man ikke forvente at vinde her.

Til kampen havde Brian Priske placeret flere normale profiler på bænken, men FC Midtjylland-træneren vurderer ikke, at det fik afgørende indflydelse.

- Jeg synes, at vi stillede stærkt op. Men der er ingen tvivl om, at det gør ondt, lyder det fra Priske.

Han erkender dog samtidig, at præstationen fra spillerne ikke var acceptabel.

- Vi skal præstere bedre på en dag, hvor vi har alt under kontrol. Det skuffer mig, og det skuffer mig, at vi lukker tre mål ind på den måde. Det er ikke godt nok, siger han.

FC Midtjyllands kan nu koncentrere sig udelukkende om Superligaen, hvor holdet på mandag skal en tur til Randers.

Klubben topper lige nu tabellen med fire point ned til Brøndby.