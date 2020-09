FCM-anfører bakker op om målløs angriber: Han er vigtig

At Kaba alligevel er et godt bud til startopstillingen onsdag aften i den vigtige hjemmekamp mod Slavia Prag i Champions League-kvalifikationen, skyldes det arbejde, han lægger for dagen, mener FCM-anfører Erik Sviatchenko.

- I forhold til mål er det måske helt koldt og kynisk ikke der, han har leveret. Men på alle andre parametre er vi mere end tilfredse med det, han viser, siger forsvarsklippen.

Sviatchenko fremhæver angriberens anden halvleg mod Young Boys og udekampen mod Slavia Prag som højdepunkterne for Kaba i denne sæson.

- Jeg siger stadig til ham, at store spillere præsterer i de store kampe, og det må man sige, at han gør.

- Det andet kommer lige så stille. Hellere i den rækkefølge, end at han ikke kan præstere på højeste niveau, for det gør han.

- Jeg synes, at hans mentalitet er stærk, og han er god for truppen. Så jeg er fint tilfreds. Selvfølgelig ville jeg være endnu mere tilfreds, hvis der var 15 kasser, men de kommer. Det er jeg ikke i tvivl om, lyder det fra anføreren.

Brasilianske Júnior Brumado, som er vendt tilbage efter et lejeophold i Silkeborg, har stået for det eneste mål blandt holdets spidsangribere hidtil i sæsonen. Det blev scoret i udekampen mod Ludogorets.

Superligaprofilen fra den seneste sæson Ronnie Schwartz har ikke fået et eneste minut på banen i indeværende sæson. Og Lasse Vibe har blot fået et kort indhop i weekenden mod Randers.

Selv om flere af angriberne selvsagt ønsker mere spilletid, går Sviatchenko ikke rundt og mærker surmuleri i det daglige.

- Der er fire, der kæmper om det, og desværre kan der ikke være fire på bænken eller på banen.

- Attituden fra alle sammen har været til ug. Senest så man Lasse Vibe komme ind og lave et godt indhop mod Randers. Det er sådan nogle ting, der kendetegner vores hold. Det kan godt være, at man er utilfreds, men når man så får chancen, viser man sig frem på bedste vis, siger han.

Onsdagens kamp mellem FC Midtjylland og Slavia Prag fløjtes i gang klokken 21 på MCH Arena i Herning. Med en sejr er FC Midtjylland klar til Champions League-gruppespillet for første gang.