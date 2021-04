FCM-anfører: Sisto skal selv rejse sig efter fejl

FC Midtjylland lykkedes i sommerens transfervindue med at hente stjernen Pione Sisto tilbage til klubben fra spanske Celta Vigo for næsen af konkurrenterne fra FC København i en historisk handel.

Ydermere kunne avisen B.T. den 22. marts berette om en hændelse til FCM's taktikmøde før holdets kamp mod Vejle den 21. marts, som resulterede i, at Sisto helt blev udeladt af FCM-truppen.

Her skulle den 26-årige offensivspiller højlydt have ytret at være tilfreds med sin bænkplads, når han alligevel ikke blev brugt på den plads, han selv mente, han burde spille.

Anfører i FCM Erik Sviatchenko forstår Sistos utilfredshed og siger, at det er hans eget ansvar at rejse sig igen.

- Når man træder ved siden af, skal man selv hive sig op, og vi holdkammerater er klar til at hjælpe, når man vil give sit allerbedste, og det ved jeg, at Pione gerne vil.

- Selvfølgelig har vi alle været åbne om, hvordan situationen har været, og der skal være plads til at lave fejl i vores trup, fastslår han.

Sviatchenko forstår dog godt, hvorfor Sisto er utilfreds med bænkpladsen.

- Pione vil selvfølgelig gerne spille, og det vil også være underligt, hvis han var tilfreds med at sidde på bænken, når man er sådan en fantastisk spiller, som han er.

- Sådan er fodbold også, at der er rigtig hård konkurrence, og sådan skal det også være i vores trup, siger den 29-årige FCM-anfører.

FCM-træner Brian Priske siger, at Pione Sisto kæmper for at komme tilbage i startopstillingen og slår fast, at hans humør er godt.

- Han har trænet godt de sidste par uger, men han kæmper med at få offensivt output ude på banen. Han virker til at være glad og i godt humør.

- Det er normalt, at han kæmper for det, men han har responderet fint på den her periode, siger Priske.

Det har ikke været mulig at få en kommentar fra Pione Sisto, som blev skiftet ind i 1-0-sejren over Brøndby mandag og fik et lille kvarter.