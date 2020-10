FC Midtjyllands Erik Sviatchenko kunne juble efter sin scoring i overtiden til 3-2 ude mod Brøndby. Det stod i kontrast til nogle af anførerens udskiftede holdkammerater på tribunen, som er blevet kritiseret for at virke sure i situationen.

FCM-anfører: Sag om sure udskiftere er løst internt

FCM har lukket en sag om to udskiftede spillere, der ikke virkede til at glæde sig over sejren over Brøndby.