FCM-anfører: Presset er nok størst på Brøndby

Dermed er både FCM og Brøndby noteret for 69 point, inden de to hold torsdag tørner sammen på MCH Arena.

FCM-anfører Jakob Poulsen glæder sig til topkampen, hvor han mener, at presset nok er en smule større på holdet fra den storkøbenhavnske vestegn.

- Jeg tror, at vi har nogenlunde samme ambitioner om at blive mester, men hvis man kan sige, at presset skal være størst et sted, så er det nok i Brøndby i og med, at det er så længe siden, at holdet har vundet et mesterskab.

- Alle medier snakker om, at det vil være fedt, hvis Brøndby vinder igen, og klubben har en stor drøm om, at det skal være i år. Vi vil gøre alt for, at det ikke bliver sådan, siger han.

Inden søndagens sejr i Farum havde Brøndby besejret FC København, og FCM-anføreren var derfor bevidst om, at kravet var en sejr for at holde snor i førstepladen.

Det lykkedes at slå FCN 2-1, og den rutinerede midtbanespiller mener ikke, at det har påvirket FCM at spille efter Brøndby.

- Det havde ikke nogen indflydelse mod FCN, men vi har også prøvet det mange gange, hvor vi har spillet for eksempel om mandagen, og der ved man godt, hvad resultaterne har været.

- Det virker heldigvis til, at det ikke har den store betydning for os, og det er fedt.

- Stort set hele sæsonen har vi spillet efter Brøndby. Flere gange på det seneste har vi spillet om mandagen, og det er ikke noget nyt for os eller en mental barriere på nogen måde, siger Poulsen.

Torsdag venter så en direkte duel om guldet, og Poulsen ser frem til opgøret mod Brøndby, hvor han forventer, at begge hold kommer til at jagte sejren.

- Det bliver en virkelig fed kamp i en fed kulisse på hjemmebane med mange mennesker og to hold, der vil fremad på banen og gå efter sejren. Det skal nok blive en rigtig seværdig kamp, mener han.