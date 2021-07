FCM-anfører: Nye og sultne spillere skal tage over

FCM skal i anden runde i kvalifikationen til Champions League møde Celtic i den første af to kampe.

Hvis FCM vil gentage bedriften fra sidste sæson og komme i gruppespillet, skal holdet vinde over Celtic og yderligere to modstandere i kvalifikationen.

- Jeg vurderer vores chancer som værende gode. Jeg synes, vi er et stærkt hold. Når alle præsterer på højeste niveau, som vi skal mod en modstander som Celtic, er vores muligheder gode.

- Celtic har en del erfaring fra europæisk fodbold, men er også i en transitionsfase med en ny træner, som har haft meget kort tid med holdet.

- Men det er klart, at det stadig er en svær størrelse - også på udebane og nu med fans, siger Sviatchenko.

FCM er mod Celtic uden sidste sæsons profiler Frank Onyeka, Jens-Lys Cajuste og Sory Kaba, som er rygtet på vej væk og også var udeladt i fredagens 1-2-nederlag til OB i Superligaen.

- For os er det et af de lodder ved at være en fodboldklub. Når man har været gennem en lang fase på tre år med de samme spillere, så bliver der skiftet ud.

- Og velfortjent er der spillere, der får lov til at få opfyldt deres drømme om at komme til en bedre liga og bedre hold, siger Sviatchenko.

Mod OB spillede Raphael Onyedika, Nicolas Madsen og Junior Brumado fra start, og det er den slags typer, der nu skal gribe chancen, mener FCM-anføreren.

- På den anden side er der nye og sultne spillere, der er klar til at steppe op. Og hvornår rammer vores hold så det rette niveau? Bliver det mod Celtic, at vi fuldstændig klikker? Eller bliver det om en måned eller to?

- Det er svært at vurdere. Men hver eneste dag på træningsbanen arbejder vi på hurtigst muligt at blive så gode, vi kan. Det kræver enormt meget energi, og det udviser alle på træningsbanen.

- Jeg synes stadig, at vi individuelt og kollektivt er på et niveau, som meget hurtigt gerne skulle kunne fungere, siger Sviatchenko.

Både FCM og Celtic har fået ny træner i sommerpausen. Bo Henriksen har overtaget roret fra Brian Priske i FCM, mens Ange Postecoglou er ny manager i Celtic.

- Det bliver et godt gensyn især som anfører for FC Midtjylland mod min tidligere klub.

- Det er normalt, at vi i fodbold går igennem gode og dårlige tider og transition, og det går Celtic igennem nu, men de er stadig et godt hold, mener Sviatchenko.

FCM's kamp mod Celtic fløjtes i gang tirsdag klokken 20.45.