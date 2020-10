FCM-anfører: Kun et sindssygt godt tilbud kan lokke mig væk

Det ligger fast, at FC Midtjylland i efteråret skal prøve kræfter med Champions League-gruppespillet for første gang.

Efter onsdagens sejr på 4-1 over Slavia Prag, som sikrede den danske CL-billet, kunne forsvarsklippen ikke udstikke en garanti om, at han bliver.

- Det ville jeg gerne, men det handler ikke om min fremtid nu. Det handler om, at FC Midtjylland er kommet i Champions League.

- Vi har gjort det alle sammen, og det er jeg sindssygt stolt af. Hvad der så skal ske i fremtiden, det må vi se de næste par dage, siger han.

Adspurgt direkte, hvad der skal til for at lokke ham væk fra Heden i et Champions League-efterår, siger anføreren:

- Det skal være et sindssygt godt tilbud.

28-årige Erik Sviatchenko har prøvet at spille Champions League én gang før. Det var i 2016, da skotske Celtic var en del af gruppespillet i Europas største klubturnering.

Men det vil være noget særligt at gøre det med FC Midtjylland, understreger han.

- Det gør det ekstra specielt, at det er med den klub, man har været i, siden man var 14 år. Det er en fantastisk følelse og stolthed, siger han.

Torsdag klokken 17 afgøres det, hvem FC Midtjylland ender i gruppe med, når der trækkes lod til Champions League-puljerne i Geneve.

Om det bliver de store giganter som Bayern München, FC Barcelona og Inter eller mere spiselige modstandere som Zenit, Shakhtar Donetsk og Krasnodar, betyder ikke det store for FCM-anføreren.

- For mig er det lidt underordnet. Jeg synes, at det vigtigste er, at vi er kommet hertil. Vi tager det, der kommer i lodtrækningen. Om det er kæmpe hold eller mindre hold, er lige meget for mig, siger han.

FC Midtjylland er i fjerde seedningslag i torsdagens lodtrækning sammen med Marseille, Lokomotiv Moskva, Club Brugge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir, Rennes og Ferencvaros.