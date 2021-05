FCM-anfører: Guldet er stadig i vores egne hænder

Erik Sviatchenko, anfører i FCM, betragter Brøndby som en alvorlig guldkonkurrent før de sidste tre spillerunder. FCM er kun foran med et point ned til Brøndby.

FC Midtjylland kom til Brøndby for at vinde og reelt lukke guldkampen. Men et rødt kort til FCM ændrede udviklingen på kampen. Det endte med en sejr til Brøndby på 3-1.

- Vi ville enten være foran med syv, fire eller et point. Så på den måde er guldkampen totalt åben nu, siger Erik Sviatchenko.

- Havde det været syv eller fire point havde jeg haft en bedre mavefornemmelse. Med kun et point er det markant mere tæt, det kan man se i tabellen.

- Men det er stadig i vores egne hænder. Det bliver bare en vanvittig afslutning. For jer, der står her som gribbe, I glæder jer jo helt vildt, siger Sviatchenko til de fremmødte journalister.

Han glædede sig over, at de 8158 fremmødte tilskuere på Brøndby Stadion skabte god stemning på lægterne, men ærgrede sig over udfaldet.

- Det er fodbold, når det er bedst og værst. Der var virkelig knald på. Det var også en fed kulisse, det var højlydt. Det er sådan, det skal være i en topkamp.

- Det er det, som er så vildt i denne sæson. Det kunne have været helt slut, men nu er det totalt åbent. Det bliver spændende, siger Sviatchenko.

FCM-træner Brian Priske vil ikke fokusere for meget på Brøndby. Han kigger allerede frem mod næste spillerunde mod Randers og den resterende del af sæsonen.

- Brøndby har været godt kørende i år, og hatten af for det. Men vi kigger på os selv og sørger for at gøre vores ting så godt, som vi overhovedet kan.

- Hvad der sker på vestegnen og alle mulige andre steder, bruger vi ikke så meget tid på, siger Priske.

Han hæfter sig ved, at FCM fortsat er i en gunstig position.

- Jeg har sagt det i lang tid. Det handler om at gøre tingene færdige og have en vis form for paranoia i det, vi laver. Så længe, der ikke er noget, der er afgjort, skal du være klar og levere.

- Det havde vi intentionen om i Brøndby, men det lykkedes ikke. Vi fører heldigvis stadig med et point, og vi kan selv afgøre det i de sidste tre kampe.

- Vi vil rigtig gerne blive mestre, og det er vores altoverskyggende mål, fastslår Priske.