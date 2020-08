FCK's europæiske helt har løftet sig i lang skadespause

En stigende formkurve kulminerede onsdag aften, da Wind scorede to gange i FC Københavns 3-0-sejr over Istanbul Basaksehir i Europa League, så FCK kvalificerede sig til kvartfinalen.

- Der ligger en masse hårdt arbejde bag. Jeg har ikke ligget på den lade side, men jeg har arbejdet hårdt. Fysserne har også hjulpet mig, og jeg skylder dem måske noget rødvin, siger Jonas Wind på et pressemøde efter kampen.

Allerede i kampens fjerde minut kom han på måltavlen, da han kastede sig ind i et indlæg fra Guillermo Varela. I anden halvleg scorede han på straffespark, og generelt var han med sin gode fysik og stærke pasningsfødder en nøgle i FCK-offensiven.

FCK-manager Ståle Solbakken roser også Jonas Wind for både onsdagens pragtpræstation og for sliddet med at komme stærkere tilbage efter sin ti måneder lange skadespause.

- Han var enorm i dag. Det er han, når han får bevægelse omkring sig. Han har den samme speed som sin far (FCK's team manager, Per Wind), så vi kan ikke sende ham i dybden.

- Men når han får lov til at vende på bolden og modstanderne går frem, så spiller han de kloge bolde.

- Jonas Wind var banens bedste i den lidt tilbagetrukne rolle. Vi fik boldene ind i mellemrummet og sørgede for, at vi blev retvendte i mellemrummet foran deres forsvar.

- Han er blevet stærkere i feltet efter sin skade. Han var lidt U17-agtig, da han kom frem, men han er blevet meget stærkere i feltet nu, siger Solbakken om den 21-årige angriber.

Den samlede 3-1-sejr over Basaksehir betyder, at FCK skal møde Manchester United på mandag i Köln.

Dermed er sommerferien i første omgang forkortet med fem dage, og går alt godt for FCK, kommer spillertruppen slet ikke på sommerferie i år. Det tager Jonas Wind med ophøjet ro.

- Vi kan jo blive nødt til at køre videre. Hvis vi går hele vejen, så er der ikke noget ferie. Men det har jeg ikke fokus på nu.

- Det bliver selvfølgelig svært at gå hele vejen, men mindre kan også gøre det, siger Jonas Wind.

Kvartfinalen er en del af et Final 8-stævne i Europa League. Derfor skal der ikke spilles returkamp mod Manchester United, men bare et enkelt opgør.

- Jeg tror umiddelbart, at vi har en større chance over en kamp. Over to kampe kan man bedre vise, hvem der er det bedste hold. Det er klart, at United er favoritter, men i en kamp kan alt ske. De kan få et tidligt rødt kort, og så ville den ligge til os, siger Jonas Wind.