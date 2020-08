FCK's europæiske bedrifter imponerer Ole Gunnar Solskjær

Ståle Solbakken har leveret et imponerende arbejde med FC København i de europæiske turneringer gennem flere år. Derfor er det naturligt, at klubben nu har kvalificeret sig til en europæisk kvartfinale for første gang.

Det siger Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, på et pressemøde i Köln forud for mandagens møde mellem klubberne.

- Jeg er ikke overrasket over, at FCK er kommet så langt i turneringen. Jeg ved, hvordan Ståle har bygget klubben, og jeg har kendt ham i mange år. FCK har en god historie i de europæiske turneringer.

- FCK's største styrke er samarbejdet, og hvor velorganiseret holdet er. Ståle har også et hold med dygtige individualister, og han har også tre meget spændende, unge angribere, siger Ole Gunnar Solskjær med henvisning til Mikkel Kaufmann, Mohamed Daramy og Jonas Wind.

Siden efteråret 2006 har FCK kun spillet en enkelt sæson uden deltagelse i et europæisk gruppespil.

De to norske fodboldtrænere har et godt forhold til hinanden. Det startede tilbage, da de begge var aktive spillere. Som træner har Solskjær også taget ved lære af sin lidt mere rutinerede landsmand.

- Han har haft en flot karriere. Han startede i sin hjemklub Ham-Kam, og han har haft to gode ophold i FCK og også været her i Köln og i Wolverhampton. Det har været lidt op og ned, men med FC København har han taget skridt op hele tiden.

- Jeg var i København i forbindelse med min træneruddannelse for at følge ham, og der tabte FCK til Chelsea (i 2011, red.). Forhåbentlig taber de til os nu, siger Solskjær.

Han joker med, at man fysisk godt kan se, at Ståle Solbakken er fem år ældre. Godt nok er Solskjær ved at få grå hår, men modsat Ståle regner han med at beholde det på toppen af hovedet.

I den mere alvorlige afdeling advarer Solskjær sine spillere mod at tro, at det er givet, at United som turneringsfavorit er sikre på at skulle være i Köln-området 12 dage mere.

- Vi må passere forhindringerne, som de kommer - det handler kun om den her kamp, og man må ikke tænke for langt frem. Det er en knockoutturnering, og hvis vi taber, så ryger vi hjem, siger Solskjær.

En klub med Manchester Uniteds historie stiler efter at spille Champions League, og det skal klubben også i næste sæson.

Ole Gunnar Solskjær understreger dog, at holdet har lært meget af at spille i Europas næstbedste klubturnering, og han går efter at vinde den.

- Vi gik ind til sæsonen og vidste, at Europa League er en god chance for os. Enten for at vinde et trofæ eller nå langt i turneringen, men det har også været en mulighed for at få unge spillere til at gro.

- Havde vi været i Champions League - og der ville vi gerne have været - så havde vi ikke haft lige så god mulighed for at spille med så mange unge spillere, som vi har gjort, siger den norske manager.