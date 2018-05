FCK'ere i VM-puslespil holder fokus væk fra prikkerunder

Landstræner Åge Hareide skal skære fire spillere fra sin nuværende bruttotrup på 27 mand, og kigger man på den aktuelle fordeling af spillere, virker det mest sandsynligt, at der ryger en forsvarsspiller, en midtbanespiller og to offensive spillere.

I hver sin ende af banen er Ankersen og Fischer med på nogle af truppens yderste mandater. Men de forsøger at holde tankerne væk fra, at Åge Hareide skærer med VM-kniven senest 4. juni.

- Jeg bruger ikke så meget tid på at tænke over, at der skal sorteres flere fra. Det er alligevel ude af mine hænder, og det eneste, jeg kan gøre, er at træne det bedste, jeg kan, siger Viktor Fischer.

- Jeg brugte mere tid på at tænke på det, før jeg mødte ind i landsholdslejren. Selvfølgelig er det et emne, der bliver snakket om, men stemningen i truppen er rigtig god og er ikke påvirket af, at nogle skal sorteres fra, siger han.

Fischer har indstillet sig mentalt på at skulle til VM. Så må lussingen komme efterfølgende i tilfælde af, at Hareide i stedet satser på spillere som Martin Braithwaite og Kasper Dolberg.

- Inde i hovedet tænker jeg, at jeg skal til Rusland. Det er det udgangspunkt og mindset, jeg har. Så må jeg sluge den pille, det måtte være, hvis jeg ikke kommer med.

- Men jeg bliver nødt til at gå ud fra, at jeg kommer med. Det er ikke ud fra en arrogance eller ud fra mit spil, men det er på den måde, man gør sig selv den største tjeneste mentalt, siger Viktor Fischer.

Også Peter Ankersen har sparket tankerne om den forestående nedskæring i truppen til hjørne.

Ved den seneste landsholdssamling i marts blev han først udtaget midtvejs, da konkurrenten Henrik Dalsgaard blev beordret hjem til sit nyfødte barn, og Andreas Christensen havde forladt lejren med en skade.

- Det er ikke noget problem at lægge tanken om udskilningsløbet fra mig. Jeg er blevet god til at skelne imellem, hvornår jeg skal lægge ting væk, og hvornår jeg skal tænke endnu mere over noget.

- Jeg har lært det på den hårde måde igennem min karriere. Der har jeg betalt hårdt for det mentalt, når jeg har brugt for mange kræfter på at tænke på ting, der ikke kun er i mine hænder, siger Ankersen.