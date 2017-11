FCK'ere er langt fra guldet: Vi er i en svær situation

Nederlaget sender FCK ned på Superligaens sjetteplads, og profilerne William Kvist og Peter Ankersen erkender, at de seneste to års mestre er i uvante problemer.

- Vi må konstatere, at niveauet ikke er så godt, som de seneste to år.

- Det vidste vi godt. Vi kæmper for at ændre det, men så hjælper det ikke at gå herned og tabe 0-3, siger William Kvist til Canal 9.

FCK-spillerne havde forberedt sig på et Sønderjyske-hold, der ville være farlige på standardsituationer. Alligevel dummede gæsterne sig to gange, og det irriterer Peter Ankersen.

- Det er enorme fejl, og det må ikke ske på det her niveau.

- Hvis man er FCK-spiller må man være til stede, siger Ankersen.

Højrebacken kan godt forstå, hvis folk begynder at tale om et FCK-hold i krise.

- Vi tænker ikke selv krise, men vi er i en svær situation. Vi er et hold, der skal grave os op.

- Mod Sønderjyske havde vi fire-fem chancer, vi skulle have scoret på, og havde vi fået det ene mål, så kunne det have vendt kampen. Men vi skal bruge for mange chancer på at score, siger Peter Ankersen.

Nederlaget betyder, at FCK er langt fra topholdet Brøndby, der har et forspring på 11 point. Søndag aften kan det blive til 14 point, hvis Brøndby slår FC Nordsjælland.

Derfor er guldet langt væk fra FCK.

- Matematisk kan det vel godt lade sig gøre. Men det skal vi ikke sætte hovederne op efter.

- Vi har skudt guldet ud af hovederne og tænker på at vinde hver kamp og blive i top-6. Så må vi se, hvor højt vi kan komme i tabellen, og hvordan det ser ud til maj, siger Ankersen.

FCK møder torsdag på udebane russiske Lokomotiv Moskva i Europa League. På næste søndag venter Lyngby i Parken.