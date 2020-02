FCK'er vil trække vennen Christian Eriksen i Europa League

De to fodboldspillere fra Middelfart er nemlig barndomsvenner og tidligere holdkammerater.

Det er drømmelodtrækningen for FC Københavns Rasmus Falk, når der fredag eftermiddag bliver trukket lod til ottendedelsfinalerne i Europa League.

- Jeg håber helt vildt, at vi skal møde dem (Inter, red.).

- Vi har aldrig spillet mod hinanden i en seniorkamp, og der har været få gange, hvor der har været mulighed for det i lodtrækninger. Det kunne være lidt sjovt at møde ham. Det ville være en god historie, synes jeg, siger Rasmus Falk.

De to teknikere har ikke tid til at se hinanden så ofte, men de er jævnligt i kontakt med hinanden over telefonen.

- Vi skriver sammen en gang imellem. Han lever sit liv i Italien nu, så der er mulighed for at se ham, når han er på sommerferie i Odense, siger Rasmus Falk.

Selv om Inter i givet fald vil være en svær modstander for FCK, så mener Falk, at FCK har evnerne til at sende Eriksen og co. ud i det europæiske mørke.

- Et eller andet sted, får du os ikke til at sige, vi ikke har en chance mod nogen. Med den måde, vi spiller og tilpasser os på, så har vi en chance mod alle. Men du får mig heller ikke til at sige, vi er favoritter, siger Rasmus Falk.

Hans københavnske holdkammerater har ikke så specifikke lodtrækningsønsker.

De stiller sig tilfreds, uanset om der er tale om en på papiret blødere lodtrækning eller et europæisk storhold som Manchester United.

- Jeg er egentlig ligeglad med, hvem vi trækker. Vi kan ikke selv vælge modstander, og uanset hvem vi trækker, så vil vi gøre alt for at komme videre, så vores fans kan være stolte, og vi kan være stolte, siger FCK-anfører Carlos Zeca.

Forsvarsspilleren Victor Nelsson supplerer:

- Det vil være fedt med et stort hold, men når vi er kommet så langt, så kunne det også være sjovt at komme et skridt mere frem, siger han.