Dame N'Doye, Viktor Fischer og Michael Santos var alle med i FC Københavns sejr på 3-0 over Sønderjyske i Superligaen i søndags. Men det er helt sikkert, at N'Doye ikke spiller torsdagens Europa League-kamp hjemme mod Dynamo Kiev. Andre kan også blive sparet. Det handler om at dosere kræfterne fornuftigt, fortæller FCK-træner Ståle Solbakken.

FCK vil rotere sig til avancement i Europa

Viktor Fischer vil gerne spille hele tiden for FC København og gider ikke klage over for mange kampe. FCK-træner Ståle Solbakken føler sig nødt til at rotere.

Det fortæller FCK-træneren, som på det seneste har klaget over et sammenpresset kampprogram.

Det er et puslespil, når Ståle Solbakken skal stille et slagkraftigt hold i torsdagens Europa League-kamp hjemme mod Dynamo Kiev.

