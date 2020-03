FCK vil holde længere på spillerne i jagten på succes

FC København vil forsøge at holde længere på sine bedste spillere i fremtiden frem for at indløse en økonomisk gevinst på at sælge dem til udenlandske klubber.

Det skriver klubben i forbindelse med tirsdagens præsentation af Parken Sport & Entertainments årsregnskab for 2019.

Selskabet, der ejer FCK, kommer ud af regnskabsåret med et overskud på 75 millioner kroner før skat, hvilket ligger inden for forventningerne. Det er Lalandia, der står bag størstedelen af overskuddet.

I 2020 forventer selskabet et resultat på mellem 0 og 20 millioner kroner.

I forventningerne er det indregnet, at FCK også i efteråret 2020 vil spille et europæisk gruppespil. Der er også indarbejdet en negativ værdiregulering af investeringsejendommene på 34 millioner kroner i 2020.

- (...) samt betydelig lavere transferavancer sammenholdt med 2018 og 2019, da fokus for den sportslige ledelse er på kontinuitet i spillertruppen, med det formål at optimere resultaterne både sportsligt og økonomisk, lyder det i regnskabet.

I 2019 solgte FCK blandt andre Jesse Joronen, Robert Skov og Denis Vavro for store millionbeløb. De nåede at spille for den danske mesterklub i henholdsvis en, halvanden og to sæsoner.

I regnskabet for 2019 fremgår det også, at fodbold- og stadionafdelingen har et primært resultat på 5,2 millioner kroner efter transferaktiviteter, men før særlige poster.

Omsætningen i fodbold- og stadionafdelingen er steget med 42,5 millioner kroner sammenlignet med 2018, men det primære resultat er 13,5 millioner kroner lavere end året før.

Bestyrelsesformand Bo Rygaard betegner regnskabet som tilfredsstillende.

- Vi glæder os særligt over, at vi har store sportslige resultater med solide finansielle resultater. Vi har vundet Superligaen, spillet os videre i Europa League samtidig med, at vi leverer et flot overskud, siger bestyrelsesformanden.

I regnskabsåret 2020 har FCK allerede solgt Carlo Holse og Pieros Sotiriou, mens Mikkel Kaufmann er købt ind.