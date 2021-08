FCK vil have mere end 100 millioner for guldfugl

FCK meldte selv ud onsdag, at man forhandlede med belgiske Club Brugge om kantspilleren, og siden har B.T. berettet, at buddet angiveligt skulle være omkring 80 millioner kroner.

Daramy selv fortæller nu, at FCK vil have mere end 100 millioner kroner, hvis han skal sælges.

- Jeg ved, at klubben vil have over 100 millioner, så vi må se, hvad der sker, siger den unge komet.

Københavnernes sportsdirektør, Peter Christiansen, sagde også til TV3 forud for FCK's 3-1-sejr mod AGF søndag, at prisen skulle højere op end de 80 millioner. Daramy scorede desuden til 1-0 i opgøret.

Hovedstadsklubbens cheftræner, Jess Thorup, tilslutter sig det og siger, at han gerne så, at transfervinduet lukkede allerede nu.

- Jeg tager gerne til takke med den trup, jeg har allerede nu, for den er jeg rigtig godt tilfreds med.

- Vi er begyndt at skabe nogle relationer imellem hinanden, som gør, at det godt må være det her hold, vi kommer til at arbejde med i mange år fremadrettet, siger Thorup.

Han mener også, at klubbens ambitioner gør, at der skal større bud på bordet, hvis en spiller som Daramy skal væk fra klubben.

- Vi har kæmpe ambitioner, og så skal vi gøre det på den rigtige måde. Hvad, hvornår og hvis der sker noget, har jeg ikke nogen anelse om.

- Men den måde, vi gør tingene på nu, og den opadgående kurve, vi har nu, gør jo, at vi skal prøve og holde sammen på alle de ting.

- Hvis der er nogen, der skal have nogle af vores spillere, skal de godt nok op med den store tegnedreng, fastslår han.

Mohamed Daramy har allerede spillet 73 superligakampe med 12 mål til følge for FCK, men alt, der sker uden for banen, lader han andre om.

- Jeg tænker ikke så meget over alt det andet. Det lader jeg min familie og mine rådgivere tage sig af.

- Jeg tager det skridt for skridt, og hvis det er det rigtige, er det det rigtige. Hvis ikke det er det rigtige, er jeg også glad for at blive i FCK, siger han.