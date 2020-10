FCK-vikar vil inddrage spillertruppen i sin ledelse

- Jeg er, som jeg er, og det har jeg ikke tænkt mig at lave om på, siger Hjalte Bo Nørregaard og fortsætter:

- Jeg har prøvet at være klar og tydelig over for spillerne, i forhold til hvad jeg gerne vil have dem til, og så spørger jeg selvfølgelig dem, hvilke tanker de gør sig, så vi kan få en god diskussion om fodbold.

- Vi er alle sammen afhængige af hinanden, og vi har rigtig dygtige spillere, så jeg vil godt høre, hvad de tænker om spillet, siger træneren.

Hjalte Bo Nørregaard er med sine 39 år ikke markant ældre end visse fra spillertruppen, men han ser ikke sin relativt unge alder som et problem.

- Jeg føler, jeg har sat mig i respekt i forhold til min tilgang til spillet og til spillerne som mennesker. Jeg synes, der er et rigtig fint forhold, siger han.

FCK tabte søndag 1-2 til AaB i Hjalte Bo Nørregaards debut, men den vikarierende cheftræner så lyspunkter trods et facit på nul point.

- Det var specielt, hektisk og selvfølgelig ærgerligt i forhold til resultatet. Jeg fik nogle svar, for jeg så et hold, som prøvede og ikke gav op. De blev ved at arbejde for hinanden og pressede AaB tilbage, men manglede lige det sidste for at lykkes.

- Jeg er mere positiv nu, fordi jeg så nogle spillere, der forsøgte. Vi skal arbejde videre, for vi har ikke et eneste minut at spilde. Vi skal lægge på i vores offensive spil, og der kommer der klart til at være et fokus, siger Hjalte Bo Nørregaard.

I fodboldverdenen ses det jævnligt, at midlertidige cheftrænere ender med at blive fastansat, men de tanker går Hjalte Bo Nørregaard ingenlunde med.

- Jeg har lagt en plan for, hvor jeg gerne vil have spillerne hen, og så er det andre, der bestemmer, hvor lang tid jeg er her. Jeg er her midlertidigt, og det er helt fint.

- Aftalen er, at jeg skal tilbage på U19-holdet, når den permanente cheftræner er fundet, siger Nørregaard.

Som aktiv spillede Hjalte Bo Nørregaard 320 kampe i FCK-trøjen.