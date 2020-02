FCK udnytter Celtic-gaver og er videre i Europa League

Det er en kendsgerning, efter at FCK torsdag aften spillede sig videre i turneringen ved at slå skotske Celtic med 3-1 i Glasgow.

Det er kun anden gang i historien, at FCK går videre fra knockoutfasen i en europæisk turnering.

Indskiftede Michael Santos udnyttede en kæmpe blunder i Celtic-forsvaret til at sende københavnerne i front lige efter pausen. Celtic udlignede på straffespark efter 82 minutter, men Pep Biel sendte kort efter FCK tilbage i front, og til sidst trampede Dame N'Doye sig igennem og øgede føringen.

Bag den imponerende FCK-bedrift gemmer der sig dog også en historie om et Celtic-hold, der i lighed med sidste uges kamp i København ikke udnyttede et hav af tilbud til at passere plankeværket Karl-Johan Johnsson i FCK-målet mere end en gang.

Inden kampen varmede tilskuerne sig på skotsk folkemusik og "You'll never walk alone"-fællessang. I løbet af første halvleg var der også mest opmuntring til den store del af de 60.000 tilskuere, der var kommet for at støtte Celtic.

De cirka 1200 medrejsende FCK-fans i det ene hjørne gjorde deres til at synge københavnerne frem, og da kampen var slut, var det også dem, der kunne feste.

Ved pausen var stillingen fortsat 0-0, hvilket må have undret Celtic-manager Neil Lennon efter en halvleg, hvor hans mandskab havde de største chancer.

En skotsk omstilling efter et FCK-hjørnespark midt i første halvleg udløste en kæmpe chance til nordmanden Mohamed Elyounoussi, men han skød over mål.

Siden måtte Karl-Johan Johnsson i FCK-målet diske op med storspil for at afværge en scoring, før den svenske keeper til sidst i halvlegen selv var ved at forære et mål væk, men han og FCK slap med skrækken.

Ståle Solbakken havde valgt at give chancen til 19-årige Mikkel Kaufmann i angrebet. Vinterindkøbet fra Nordjylland fik skabt uro med sin hurtighed, men han måtte udgå lige før pausen, mens han tog sig til lysken.

Det skulle vise sig at være held i uheld, da afløseren Michael Santos var skarp.

Efter pausen lignede det, at Celtic ville sidde tungt på kampen igen. Efter fire minutter fik skotterne bolden i nettet, men målet blev korrekt annulleret for et frispark på Karl-Johan Johnsson.

Under to minutter senere tog FCK så føringen helt uventet. Jozo Simunovic var i gavehumør og forærede Michael Santos en friløber. Uruguayaneren prøvede at spille Dame N'Doye, men afleveringen blev blokeret, før Santos selv smækkede den løse bold i mål.

Føringen gjorde kun FCK godt. Danskerne spillede med mere selvtillid, mens Celtic-spillerne virkede frustrerede og begyndte at lave flere fejl.

Der gik cirka 20 minutter, før Celtic fik en ny chance. En liggende Johnsson i FCK-buret diskede dog op med verdensklasse, da der var brug for det.

Da Celtic-nøden var størst, trådte VAR ind og gav hjemmeholdet en hjælpende hånd så at sige. Ragnar Sigurdsson havde nemlig hånd på i feltet, og efter videokiggeri fik Celtic straffe. Det udnyttede Odsonne Édouard til at score mod FCK for anden uge i træk.

Så var kampen på vej mod forlænget spilletid, men et fuldstændig uafstemt Celtic-forsvar glemte at dække Pep Biel op på et kontraangreb. Med stor koldblodighed betalte spanieren lidt af sit store prisskilt tilbage med en sikker scoring.

Til sidst moste Dame N'Doye sig gennem et selvtillidsknækket skotsk forsvar, og han satte en fed streg under, at FCK godt kan præstere internationalt, selv om det kniber i Superligaen.