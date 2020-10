FCK udlejer sydamerikansk back efter Ankersens retur

Peter Ankersens tilbagevenden til FC København bragte antallet af deciderede højrebacker i truppen op på tre. Det er der ikke brug for.

Derfor har FCK nu udlejet backen Guillermo Varela til russiske Dynamo Moskva for resten af sæsonen.

Det oplyser den danske klub på sin hjemmeside.

- Guillermo er en dygtig spiller og har gjort det godt i FCK. Med Peter Ankersens ankomst er det dog klart, at vi har for mange højrebacker i truppen, siger William Kvist, sportslig ansvarlig i FCK, til hjemmesiden.

- Derfor er det logisk for alle parter, at Guillermo får mulighed for at spille et andet sted resten af sæsonen, mens det også giver god økonomisk mening for os.

Varela blev hentet til København af Ståle Solbakken i januar 2019 og har siden spillet 53 kampe for klubben.

Solbakken blev fyret for en uge siden efter en skuffende sæsonstart, og klubbens sportslige ledelse har altså valgt, at Peter Ankersen og Karlo Batolec er de to, som skal kæmpe om spilletiden i forsvarets højre side.

Guillermo Varela kom til FCK med et flot CV, der blandt andet indeholder fem landskampe for Uruguay. To af var ved VM i Rusland i 2018.

Han kom som ung spiller til Manchester United i 2013 og var på kontrakt frem til 2017. Undervejs var han udlejet til Real Madrids andethold samt Eintracht Frankfurt.

Derudover nåede han 11 kampe for Manchester Uniteds bedste mandskab, inden han i 2017 vendte hjem til sin tidligere klub i Uruguay, Peñarol, inden turen gik til København i januar 2019.

Han har aldrig for alvor fået overbevist om, at han var manden, som skulle spille fast på positionen, og nu får han chancen for at kæmpe sig til mere spilletid i Dynamo Moskva.

Hans kontrakt med FCK løber til sommeren 2023.