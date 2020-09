FCK udlejer angriber til Braithwaites eksklub

Mandag har FCK udlejet angriberen for resten af sæsonen. Det skriver FCK på sin hjemmeside.

Det er bare et enkelt år siden, at han blev hentet til den danske hovedstadsklub, men opholdet har været en begrænset succes, og han ville ikke have udsigt til meget spilletid i løbet af sæsonen.

Det siger FCK-manager Ståle Solbakken.

- Vi er faktisk meget tilfredse med Michael og synes, at han har gjort det godt. Han var blandt en stor del af forklaringen på, at vi kom i Europa League-gruppespillet sidste sæson, hvor han nærmest kom direkte fra lufthavnen og ind på holdet og gjorde en forskel.

- Vi har dog også en konkurrencesituation på hans position nu, hvor Jonas Wind er tilbage, og Kamil Wilczek er kommet til, og det gør, at Michael ville spille en mindre rolle.

- Det kombineret med økonomiske hensyn gør, at dette er en god løsning for begge parter, siger Ståle Solbakken.

FCK oplyser ikke, om Leganes har sikret sig en købsoption i lejeaftalen.

- Nu får Michael muligheden for at spille i en liga, han har gjort det godt i før og vise, hvor dygtig en spiller han er den kommende sæson. Så må vi se, hvad der sker efter det, siger Ståle Solbakken.

Spanieren scorede syv mål i 23 superligakampe i sidste sæson. Hans seneste scoring i Superligaen daterer sig til 1. marts.

Leganes rykkede ud af den bedste spanske række i sidste sæson. Det skete blandt andet, efter at klubben havde solgt Martin Braithwaite til Barcelona i februar uden nogen mulighed for at erstatte den danske angriber.