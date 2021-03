FCK-træner ser frem til afbræk efter skidt periode

Siden da er det dog gået ned ad bakke for københavnerne, og grundspillets sidste seks kampe har blot kastet én enkelt sejr af sig for hovedstadsklubben.

Søndag tabte FCK med 1-2 i Randers, og cheftræner Jess Thorup ser nu frem til to ugers landskampspause, inden mesterskabsspillet skydes i gang.

- Spillerne har allerede pakket kufferterne og er parate til at rejse ud i verden, og selv om det havde været rart lige at mødes i morgen, er det måske meget godt for alle lige at komme lidt væk.

- Det giver os alle en mulighed for at evaluere lidt på det her, for selvfølgelig skal der ske noget.

- Vi er jo ikke tilfredse med det, vi har præsteret i de sidste kampe. Specielt ikke pointmæssigt, siger træneren.

Venstrebacken Nicolai Boilesen skal afsted med landsholdet for første gang siden 2018, og han mener, at FCK-spillerne skal kigge på sig selv inden slutspillet.

- Vi skal kigge indad. Vi skal hverken kigge op eller ned, for vi har ti kampe tilbage, og vi skal tage en ad gangen, og så skal vi hæve vores bundniveau.

- Vi skal kunne se hinanden i øjnene, se os selv i spejlet, og så skal vi komme tilbage og præstere langt bedre, mere kontinuerligt og på et højere niveau, siger Boilesen.

Jess Thorup mener, at det er spillet fra de første kampe i foråret, som holdet skal finde frem i mesterskabsspillet.

- Vi skal ud og finde vores spil, hvor vi er bedst. Det så vi med vores start efter vinterpausen, hvor alle sagde, at nu kom vi flyvende.

- Det er ikke over hele strukturen, vi skal genfinde os selv, men i forhold til at finde sammen i bussen igen og klare det som et hold. Det er måske det vigtigste lige nu, siger Thorup.

FCK indleder mesterskabsspillet med 35 point på fjerdepladsen, når det sparkes i gang om to uger på den anden side af den forestående landskampspause.

FCK er hele ti point efter rivalerne Brøndby, der topper Superligaen foran FC Midtjylland og AGF.