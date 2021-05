FCK-træner løfter pegefingeren trods 3-2-sejr over AGF

Værterne fra FCK sprudlede i første halvleg og gik til pause foran 3-0, men i anden halvleg var AGF langt bedre med, scorede to gange og var tæt på at snuppe et point med fra København.

Derfor måtte FCK-cheftræner Jess Thorup tale med alvorlig mine overfor sit hold i omklædningsrummet efter kampen, inden han lod festen bryde ud.

- Spillerne var sindssygt begejstrede, men jeg var nødt til at løfte pegefingeren og sige, at det ikke må ske igen, at vi lukker en modstander ind i kampen, når vi er foran med tre mål. Det skal vi gøre bedre, siger Jess Thorup.

- Da det var sagt, kunne de godt sætte musikken på og glæde sig, for selvfølgelig skal vi glæde os over sejren. Men vi kan ikke være tilfredse med anden halvleg.

Trods en FCK-føring på 3-0 skiftede AGF-træner David Nielsen ikke ud i pausen, og det bundede i en god følelse hos træneren.

- Jeg lavede ingen justeringer. Det handlede om tro og ro. Spillerne følte sig ydmyget i pausen, så det handlede om at tale ind i, at der ikke var nogen grund til det, siger David Nielsen.

- Jeg var meget rolig i pausen. Spillerne følte, de havde spillet en forfærdelig halvleg, men jeg fortalte dem, at der var rigtig meget plads at spille på, og jeg er rigtig godt tilfreds med responsen i anden halvleg.

AGF-træneren mener desuden, at et uafgjort resultat ville have været ganske fair.

FCK-angriber Jonas Wind mener, at holdets dårlige anden halvleg skyldtes et for defensivt udtryk uden nok sammenhængende afleveringer.

- Vi faldt for meget ned og spillede lange bolde. Vi spillede ikke som i første halvleg, og vi kom derfor til at forsvare for meget, selv om vi havde talt om, at vi skulle ud at angribe, siger Wind, der selv scorede sit 13. sæsonmål til 3-0 fra straffesparkspletten.

FCK er nummer tre i Superligaen med 48 point, mens AGF er nummer fire med 42. Der resterer fire runder af sæsonen.