FCK-træner lavede markante ændringer: Ikke et signal

Et sløjt FC København-mandskab tabte lige før landskampspausen 1-2 til Randers, men mandag fik FCK revanche ved at vinde 2-1 over netop kronjyderne i første runde af mesterskabsspillet.

De markante ændringer er baseret på grundige overvejelser, men de skal ikke nødvendigvis tolkes som et signal, fortæller Jess Thorup.

- For mig handler det ikke om at sende et signal, men at stille det stærkeste hold, der kan vinde. Vi kom efter en periode med tre kampe og ét point, og vi har sagt til os selv, at nu er det en ny turnering med ti finaler.

- Det handler om at vinde og ikke at sende signaler, så jeg prøvede at sætte det stærkest mulige hold, og det synes jeg, de viste, at de var, siger Jess Thorup efter kampen.

I stedet for Karl-Johan Johnsson fik Sten Grytebust chancen i FCK-målet, og han diskede blandt andet op med en redning i sidste sekund, der forhindrede Randers i at udligne.

Præstationen i nordmandens første superligakamp siden september 2019 glæder Jess Thorup.

- Vi har længe overvejet Sten, for vi har flere rigtig dygtige målmænd, og Sten har gjort det fantastisk til træning. Det er jo ikke en position, man bare lige skifter, så man skifter, hvis man tror, der skal ske noget.

- Vi har manglet de her kampafgørende redninger, og det er måske noget af det, Sten kan, og det så vi mod Randers, siger Thorup, der ikke regner med at skifte på målmandsposten igen lige foreløbig.

Sten Grytebust var ikke overraskende glad for at være tilbage i aktion for FCK.

- Man gør sig mange frustrationstanker, når man bliver fravalgt eller ikke er med på holdet. Selv om man måske bidrager lige meget til træning, så får man ligesom ikke den slikkepind på kampdagen.

- Det er nemt at give op, men jeg har en stor motivation, og samtidig har jeg fået meget støtte, og så er det nemt ikke at give op, siger Grytebust.

I Randers-lejren mener anfører Erik Marxen, at de fem ændringer hos FCK var med til at ændre kampbilledet sammenlignet med klubbernes seneste duel.

- Vi blev udfordret at et rigtig godt FCK-hold, der kom med en anden stil end sidst, og den stil, de havde sidste, passede os noget bedre. Vi havde problemer med at dæmme op for mellemrummet og deres bevægelige spillere som Rasmus Falk, Viktor Fischer og Jonas Wind.

- Det er en kombination af, at FCK var dygtige, og at vi ikke flyttede fødderne hurtigt nok og var kloge nok til at få dæmmet op for det, siger Erik Marxen.

Randers er øjeblikkeligt nummer fem i mesterskabsspillet med seks point op til FCK og AGF på en delt tredjeplads.