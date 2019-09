FCK-træner kritiserer profiler: Tæt på uprofessionelt

- Det var en meget skidt præstation af særligt de etablere spillere.

- Det var på kanten til det uprofessionelle i den måde, som nogle af dem greb kampen an på, siger Solbakken.

Forud for 1-2-nederlaget i Hobro tabte det danske mesterhold med 0-1 ude til AaB, og inden da blev københavnerne også slået i Riga i den sidste kvalifikationskamp til gruppespillet.

Solbakken mener dog ikke, at billedet er nær så skidt, som resultaterne indikerer.

- I mine øje var Riga-kampen ikke et nederlag, men en sammenlagt sejr. Mod AaB leverede vi en okay gennemført kamp. Hobro-kampen var en katastrofe. Hobro gjorde det godt, men mange af mine spillere var langt fra det, der er acceptabelt, siger Solbakken.

FCK-træneren udpeger specifikt de to offensivspillere Viktor Fischer og Rasmus Falk.

- De må præstere bedre over tid og præge holdet mere, end det de har gjort. Det ved de også godt selv. Det tror jeg ikke, at de vil protestere over, at jeg siger. Det pres har de på sig, siger Ståle Solbakken.

- Viktor er en spiller, som alle ved, hvad står for. Han har haft svært ved at tage de sidste skridt efter en lang skade, men det er ikke en undskyldning mere. Han har trænet godt i en måned og er i en god forfatning.

Både Viktor Fischer og Rasmus Falk tager kritikken fra chefen til sig.

- Der er ikke så meget at sige til det. Vi - os som han taler om - er opsatte på at gå ud og gøre det bedre, siger Viktor Fischer.

- Jeg synes, at jeg gør mit bedste og træner rigtig godt, og jeg går også og venter på følelsen af, at det hele klikker og kommer til at fungere, siger angriberen.

- Jeg kan godt forstå forventningerne til mig. Jeg har selv sat forventninger op til mig selv, og Ståle har forventninger til mig, fordi jeg er en god spiller, der skal gøre en forskel, siger han.

Viktor Fischer har dog en klar fornemmelse af, at det gode spil og sejrene ikke er langt væk.

Rasmus Falk erkender ligesom Fischer, at han skal arbejde med at blive mere afgørende.

- Jeg havde problemer i starten af sæsonen med en lille fiber, men jeg synes, at jeg arbejder henimod mit niveau. Jeg mangler stadig det sidste i forhold til at være afgørende, siger Falk.

Ståle Solbakken fortæller, at der efter weekendens nederlag i Hobro er blevet talt godt ud om tingene, og at han stoler på spillerne. Han forventer, at holdet på eget græs kan gå ud og slå de schweiziske gæster.

- Jeg tror, at vi kan slå hårdt tilbage. Hvad der er sket, er sket, siger FCK-træneren.

Torsdagens modstander fra FC Lugano er også inde i en skidt periode. Holdet har tabt de seneste fire ligakampe i den schweiziske liga, hvor mandskabet indtager næstsidstepladsen.