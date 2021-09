FCK-træner kommer i modvind efter udtalelser om Brøndby

Brøndby havde tidligere søndag tabt 0-1 ude til Sønderjyske efter en generelt skidt periode for det danske mesterhold.

Måske derfor forsøgte Thorup at rette fokus væk fra FCK og over på ærkerivalen.

- Nu ved jeg ikke, om man kun skal snakke om FC Midtjylland og FCK. Det er imponerende, at ingen har snakket om Brøndby. Sidste års mestre, der bare er fuldstændig parkeret, og de tabte igen.

- Det er da imponerende, at de er gået under radaren på den måde. Men jeg tror, jeg skal holde fokus på mig selv lige nu og vores hold, sagde Thorup i TV3-programmet Onside.

Dagen derpå ærgrer Thorup sig over, at han drejede snakken over på Brøndby og mesterholdets krise.

Det skriver FCK-pressechef Jes Mortensen mandag i en sms til Ekstra Bladet.

- Han (Thorup, red.) har ikke tid i dag, men siger, at han ærgrer sig over, at han fik sagt noget om Brøndby, for det var unødvendigt, lyder forklaringen fra FCK.

FCK-sportschef Peter Christiansen undrer sig mandag også over Thorups udtalelser om Brøndby.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi bruger tid på dem efter sådan en kamp. Det var en kamp mellem FC København og FC Midtjylland.

- Jeg synes, at der var rigeligt at tage fat på i forhold til os selv og den rivalisering mellem os og dem. Så jeg ved ikke, hvorfor vi bragte det op, siger Peter Christiansen til Eurosport.

Peter Froulund, kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, som sponsorerer FCM, langede mandag ud efter Thorup i B.T.'s fodboldpodcast og kaldte det et klodset forsøg på spin.

- Det er ikke en storklub værdigt. FCK har bygget en god sejrsstime op, men efter et enkelt nederlag kommunikerer Thorup uden overskud og ligner en træner, der har tabt fem kampe i streg.

- Det giver næring til denne diskussion om hans evner som FCK-træner, siger Peter Froulund.