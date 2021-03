FCK-træner før derby: Vi har momentum og tro på tingene

FC København går ind til kampen mod Brøndby med selvtillid, selv om det blot er blevet til én sejr i de seneste tre kampe.

Det siger cheftræner Jess Thorup til FC Københavns hjemmeside forud for søndagens rivalopgør i Superligaen.

Thorup hæfter sig ved, at københavnerne ikke har tabt en fodboldkamp i ligaen siden nederlaget til Randers FC 23. november.

- Vi kommer med ti kampe uden nederlag og har et godt momentum og tro på tingene. Og derfor er det også fedt at blive målt op mod et af de hold, som ligger foran os, og som vi skal forsøge at indhente, siger han.

FCK indledte forårssæsonen med at vinde tre kampe, men derefter fulgte to uafgjorte, før holdet kom tilbage på vindersporet mod Vejle i onsdags.

- Jeg føler, at vi er på rette vej, og vi vil blive bedre, som sæsonen skrider frem, og jeg ved, at hele truppen glæder rigtig meget til kampen i morgen (søndag, red.), hvor vi skal ud og give den alt, hvad vi har, siger Jess Thorup.

Brøndby ligger på andenpladsen med 38 point, mens FCK er fire point efter på tredjepladsen.

Da holdene senest mødtes i september, tog Brøndby fra Parken med en sejr i tillægstiden.

Dengang hed FCK's manager Ståle Solbakken, men han er siden blevet erstattet af Thorup, der begyndte som cheftræner i november.

Thorup ærgrer sig over, at hans første derby med FCK ikke bliver med fans på tribunerne på grund af coronarestriktionerne.

- Det er en kamp, som jeg og alle de andre har set frem til. Det er et kæmpe issue, at vi ikke har nogle fans på lægterne, og netop på grund af fansene er den kamp jo helt fantastisk. Det er super ærgerligt, at mit første derby bliver uden tilskuere, siger han.

Kampen mellem Brøndby og FCK spilles søndag klokken 14 på Brøndby Stadion.