FCK-træner er tilfreds med uperfekt sejr

- Vi spillede ikke vores bedste kamp, men selv i de perioder, hvor vi var under pres, havde jeg en fornemmelse af, at der var tryghed i holdet.

- Vi forsvarede dødbolde, vi forsvarede indlæg, og vi stod kompakte.

- Jeg føler kun, at det var i anden halvleg, at Randers begyndte at komme lidt tættere på og få nogle skud på mål. Ellers synes jeg, at vi holdt fin stand, siger Jess Thorup.

Han mener især, at der var en ting, som var forskellen på FCK og Randers i søndagens kamp.

- Kynismen. Når vi skabte chancerne, skabte vi større chancer end Randers.

- Randers skabte selvfølgelig også nogle chancer, men for mig blev det nogle langskud, som vi skal håndtere.

- Vi var gode til at forsvare os, mens vi formåede at score på vores chancer, siger FCK-træneren.

FCK's angrebsprofil Jonas Wind er enig med sin træner i, at det ikke var sæsonens bedste kamp for Superligaens førerhold.

- Jeg synes ikke, at vi spillede op til vores maksimale og vores bedste, men kampen igennem kontrollerede vi det fint og forsvarede os godt alle mand.

- Jeg er ikke utilfreds, når vi vinder 2-0, men jeg synes godt, man kan se, at ikke alle afleveringer sad lige i skabet. Vi har spillet bedre kampe.

- Men vi gav liv og lemmer for at holde nullet, og det er godt at se, når spillet ikke flød, som det skulle, siger Jonas Wind og henviser til, at holdet nu har holdt nullet i fem superligakampe.

Hos Randers stod cheftræner Thomas Thomasberg med lidt blandede følelser efter 0-2-nederlaget.

Han mente ikke, at forskellen på Randers og FCK var særlig stor, selv om han heller ikke mente, at en Randers-sejr var tæt på.

- I mange af FCK's andre kampe har der været klasseforskel på dem og modstanderen. Det var der ikke i dag, og det er jo ikke sådan, at de vadede i chancer.

- Men jeg må alligevel erkende, at når jeg kigger på måltavlen efter kampen, føler jeg heller ikke rigtigt, at en Randers-sejr var tæt på.

- Jeg synes, at det er nogle småting, der er forskellen på os og FCK.

- Jeg savnede lidt, at vi havde en tro på, at de småting kunne gå vores vej, siger Thomasberg.