FCK-træner: Vi var bedre inden vores overtal mod FCM

FCM endte med at vinde 1-0 trods midtbanespilleren Evanders røde kort efter 27 minutter, som fik afgørende betydning for FCK's præstation.

Normalt er det en fordel for et hold at spille i overtal i over en time, men sådan var det ikke for FC København i søndagens topdyst i Superligaen mod FC Midtjylland.

Det mener FCK-træner Jess Thorup.

- Vi var bedre, da vi spillede 11 mod 11. I starten kom vi ned bag dem og skabte chancer, men da vi så kom i overtal, tænkte vi, det nok skulle gå. Da vi så kom bagud, blev vi bange, fordi vi var ved at miste noget, siger Thorup, der mener, at dysten med topholdet FCM ramte FCK mentalt.

- Det der skuffer mig mest er, at vi med ni sejre i streg ikke havde mere selvtillid med i bagagen. Kampens betydning pressede os, og vi blev febrilske for at komme tilbage. Det håndterede vi ikke godt, skabte ikke nok og det skuffer mig.

Og Thorup har da også lidt at have skuffelsen i, for i FCM-feltet var der ikke mange FCK-chancer at bekymre sig om.

- FCK skabte ikke meget, og det er en stor cadeau til vores fundament, at vi er så svære at have med at gøre, når vi rykker os sammen, siger forsvarsstyrmand i FCM Erik Sviatchenko.

- Vi følte os ikke presset på noget tidspunkt. Vi vidste, de ville spille den bredt og søge indlæg, men vi var tre store gutter til at dække op derinde, og så gjorde vores resterende holdkammerater det forrygende.

Cheftræner i FCM Bo Henriksen havde store roser til sit hold efter sejren i Parken, der sender holdet på Superligaens førsteplads.

- FCK kunne slå indlæg fra nu af og til juleaften uden at blive voldsomt farlige. Jeg talte ikke nogen kæmpe chancer til FCK, så vi er voldsomt stolte.

En af dem, som skulle skabe noget for FCK, var angriber Jonas Wind.

- Som kampen forløb, skulle vi uden tvivl have vundet den, men vi lavede for mange fejl i afleveringerne og misforstod for ofte hinanden.